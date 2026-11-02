Mejora la situación de los heridos en el accidente de Urda: otros cuatro pacientes han pasado de la UCI a planta

La situación de los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúa mejorando en términos generales. Un total de 29 personas que viajaban en los dos trenes implicados en el siniestro permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en hospitales de Castilla-La Mancha, dos menos que el día anterior.

Nueve de ellas siguen en unidades de cuidados intensivos (UCI), según los datos facilitados por fuentes del Gobierno regional. Son cuatro menos que en la víspera.

Desde que se produjo el accidente, el pasado miércoles poco antes de las nueve de la mañana, los hospitales castellanomanchegos han atendido a un total de 110 personas y han dado 81 altas.

17 ingresados en Toledo

Por centros sanitarios, el Hospital Universitario de Toledo concentra el mayor número de pacientes, con 17 personas ingresadas. Cuatro de ellas permanecen en la UCI y las otras 13 están en planta.

En el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) hay cinco heridos hospitalizados, uno en cuidados intensivos y cuatro en cama convencional. Otro de los pacientes que había sido atendido en este centro ha sido trasladado al Hospital de Móstoles, en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende a seis afectados, tres en la UCI y otros tres en planta.

En el Hospital de Albacete permanece ingresada una persona, que también se encuentra en cuidados intensivos.

Comunidad de Madrid

A los pacientes hospitalizados en Castilla-La Mancha se suman otros nueve afectados que continúan ingresados en distintos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Cuatro de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos y los otros cinco están en planta.

Los pacientes más graves están ingresados en la Fundación Jiménez Díaz y en los hospitales de Getafe, Doce de Octubre y Ramón y Cajal.

Los otros cinco heridos se encuentran en planta en los hospitales de La Paz, Getafe, Fundación Jiménez Díaz, Torrejón y Clínico San Carlos.

Según fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, la asistencia sanitaria por el accidente ferroviario de Urda se ha elevado ya a 122 personas.