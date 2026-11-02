Juan Antonio Callejas, el alcalde que cuidó de varios heridos en el infierno de Urda: "Recuerdo aquel silencio sobrecogedor"

Un ejército de sanitarios en la zona del accidente, junto a una fotografía de Juan Antonio Callejas. Cedida

Hay gestos que pueden parecer minúsculos pero que encierran toda la compasión del mundo. En medio del infierno provocado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) —una tragedia que ha sesgado 69 vidas y dejado centenares de heridos—, un hombre gravemente herido y tendido en el suelo hizo una súplica frágil: que el sol dejara de castigarle el rostro. Juan Antonio Callejas Cano no lo dudó. Se puso a su lado y convirtió su propio cuerpo en un escudo de sombra para protegerlo.

Esa escena, en apariencia pequeña frente a la magnitud de la catástrofe, se ha quedado grabada a fuego en la memoria de este odontólogo y doctor en Ciencias de la Salud, también alcalde de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) desde 2011 y exdiputado nacional del PP.

Aquel mediodía del miércoles 28 de octubre, Callejas pisó la zona cero del siniestro como profesional sanitario. Ahora, a través de una carta remitida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un sobrecogedor escrito que ha titulado precisamente La esperanza que encontré en Urda, reconstruye las horas más angustiosas de una intervención que le ha dejado una cicatriz imborrable en el alma.

Fotografía tomada por Callejas en la zona del accidente. Cedida

Aquella mañana, en torno a las nueve, circulaba por la carretera N-401 rumbo a Toledo. A lo lejos, le llamó la atención la silueta de un convoy "extrañamente largo". "Creí distinguir cuatro vagones rojos y seis blancos: más de los ocho que estaba acostumbrado a ver. Pensé que quizá las compañías habían acordado alguna cesión de vagones para el puente de Todos los Santos. Desde la carretera, los dos trenes parecían uno solo. El terraplén ocultaba los vagones caídos al otro lado", relata.

Al llegar a la capital castellanomanchega y asomarse a los medios digitales, la cruda dimensión de la tragedia le golpeó de frente. Emprendió el regreso de inmediato, se acreditó como sanitario y se adentró en el corazón del accidente para sumar sus manos a las de los equipos de emergencia.

En aquel escenario desolador, se volcó en todo lo que hiciera falta: "acercar material, sostener bolsas de suero, ayudar a colocar monitores y registrar la identidad de los heridos. También participé en el traslado de un paciente hasta el helicóptero de evacuación". Humildemente, lo resume así: "Eran tareas concretas dentro de un esfuerzo colectivo enorme".

Un pulso a la muerte

Durante el extenuante triaje, Callejas acompañó estrechamente a dos pacientes críticos, marcados con la temida etiqueta roja. Uno de ellos fue aquel hombre que buscaba refugio en su sombra.

Ese instante de vulnerabilidad absoluta le dejó una profunda lección vital: "Como sanitario, aquel momento me recordó cuánto importa escuchar al enfermo: aliviar una molestia también forma parte del cuidado, incluso cuando se está luchando por salvar una vida", reflexiona.

En medio del horror, brilló también la entrega y la profesionalidad. Le sobrecogió el inmenso despliegue humano y técnico, observando las ecografías a pie de vía y la perfecta sincronía entre los profesionales del Sescam, del Summa 112 de Madrid y los helicópteros medicalizados.

Para Callejas —que días después de la dana ya había estado retirando lodo en Paiporta y percibió una "desorganización" que lamentó "profundamente—, la precisión quirúrgica entre efectivos sanitarios, policiales y militares en Urda fue un ejemplo de coordinación.

Gracias a su formación previa como reservista voluntario con la UME, pudo constatar el valor de estar preparados: "Allí podía comprender, con toda su gravedad, para qué sirven el entrenamiento y los protocolos: para que cada profesional sepa cómo actuar y pueda coordinarse con los demás cuando el tiempo resulta decisivo".

El peso de la tragedia

Sin embargo, las imágenes más crueles de la jornada le obligaron a mirar de frente al rostro más despiadado del accidente. En una de las morgues provisionales, llegó a contar 33 cuerpos. "Cada uno de ellos pertenecía a alguien con una vida propia, con personas que lo querían y con planes para aquel día", escribe.

Hubo momentos de una dureza inenarrable, como cuando tuvo que recoger un brazo cercenado para trasladarlo. Un acto que llevó a cabo, relata, "con el respeto que merece la persona fallecida", reivindicando la necesidad de sostener la dignidad humana por encima del horror de los hierros retorcidos.

Dice que jamás olvidará la entrega de guardias civiles, bomberos y militares tratando de abrirse paso entre el amasijo de los vagones: "Recuerdo el orden y aquel silencio sobrecogedor en torno a las labores más dolorosas, a pesar de la actividad de la emergencia".

Agradecimiento a la Iglesia

Entre tanta desolación, hubo también espacio para el consuelo del espíritu. Callejas guarda un emocionado agradecimiento para los sacerdotes y el arzobispo de Toledo, que acudieron para ofrecer abrigo a las almas rotas de las víctimas y sus familias.

"Agradecí profundamente que la Iglesia estuviera allí, compartiendo el dolor y acompañando a quienes lo necesitaban", confiesa.

Desde su fe católica, vio en aquella jornada la encarnación de la parábola del buen samaritano: desconocidos deteniendo su paso para curar las heridas de quienes sufrían, sin importar quiénes eran ni de dónde venían.

Pero este testimonio es también un ruego al futuro, una llamada a no dar la espalda cuando la noticia deje de ser portada: "A las familias les debemos una cercanía que continúe cuando las cámaras se marchen", advierte.

Petición de explicaciones

Finalmente, el dolor da paso a la exigencia de respuestas. Como usuario habitual de la alta velocidad entre Ciudad Real y Madrid, Callejas denuncia que las constantes incidencias de los últimos años habían mermado su confianza. "Lo ocurrido me deja la dolorosa sensación de estar ante la 'crónica de una catástrofe anunciada'", sostiene.

El duelo debe dejar paso ahora a la verdad. Con firmeza, reclama una investigación exhaustiva que depure las responsabilidades: "Como ciudadano, exijo que se conozca toda la verdad y que se actúe con rigor para prevenir nuevas tragedias".

Una reflexión que se proyecta como un aviso ineludible de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. "Tendremos en las urnas la oportunidad de impulsar un cambio que considero más que necesario. Aspiro a una gestión que escuche a los usuarios y a los profesionales, cuide las infraestructuras y sitúe la seguridad entre sus prioridades efectivas. Esa exigencia nace también del respeto a quienes han perdido la vida y a quienes ahora afrontan las consecuencias del accidente", remata.