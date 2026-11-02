Las familias de las víctimas esperan noticias en la Casa Sacerdotal de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Identificadas 66 de las 69 víctimas mortales del accidente de Urda: 47 cuerpos ya han sido entregados a sus allegados

Las labores de identificación de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) avanzan hacia su conclusión. Cinco días después del grave siniestro, ya han sido identificadas 66 de las 69 personas fallecidas, por lo que únicamente quedan tres cadáveres pendientes de identificación. Todos ellos corresponden a ciudadanos extranjeros.

El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69, según los últimos datos difundidos por el Centro Integrado de Datos (CID), constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

El organismo espera poder completar el proceso de identificación "en las próximas horas". En estos momentos, está pendiente de la llegada a España de los familiares de las tres víctimas que todavía no han podido ser identificadas y poder así avanzar en los trámites para obtener las muestras necesarias para realizar las pruebas de ADN.

Según ha informado el CID, las familias localizadas han manifestado su intención de viajar personalmente a España para realizar los procedimientos de identificación.

Las 66 identificaciones completadas corresponden a las 54 víctimas mortales de nacionalidad española y a otras 12 extranjeras. Entre estas últimas hay cuatro estadounidenses, una argentina, una canadiense, una checa, una francesa, una japonesa, una mexicana, una portuguesa y una tunecina.

60 familias informadas

Otro de los datos más relevantes del balance es que 60 familias ya han recibido la notificación oficial del fallecimiento de sus seres queridos. Las nueve restantes todavía están pendientes de recibir la confirmación de la luctuosa noticia, seis de ellas correspondientes a víctimas ya identificadas y otras tres a personas cuyo cadáver todavía no ha podido ser identificado.

De las 60 identificaciones comunicadas personalmente a los familiares, 36 corresponden a hombres y 24 a mujeres.

El CID explica que el procedimiento establece que, una vez identificada una víctima, se debe realizar primero la notificación presencial a sus familiares. Solo después de que esta comunicación se haya producido de manera fehaciente se incorpora el fallecimiento a la estadística oficial.

Por otra parte, 47 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares, que pueden hacerse cargo de los cuerpos para proceder a su despedida y posterior sepelio.

Huellas dactilares y pruebas de ADN

De las 66 identificaciones realizadas hasta ahora, 53 se han conseguido mediante huellas dactilares, un trabajo desarrollado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Las 13 restantes se han completado mediante análisis de ADN realizados por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Mientras tanto, continúan activas tres denuncias por desaparición, todas ellas correspondientes a ciudadanos extranjeros: dos de nacionalidad australiana y una japonesa.

Amplio dispositivo

El dispositivo desplegado para atender a las víctimas y completar las identificaciones ha contado con más de 60 profesionales desde el pasado miércoles en Toledo.

Entre ellos figuran 12 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

También han participado seis técnicos de autopsia procedentes de Toledo (tres), Albacete (dos) y Guadalajara (uno), así como nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología encargados de las pruebas de ADN post mortem.

La Guardia Civil ha aportado un total de 27 agentes pertenecientes a los servicios de Criminalística y Policía Judicial, responsables tanto de las identificaciones mediante huellas dactilares como del análisis de ADN de los familiares que han denunciado las desapariciones.

Las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas continúan "ininterrumpidamente" desde el miércoles "con el mayor rigor y celeridad posibles", según recoge el comunicado del Centro Integrado de Datos.

El nuevo balance llega mientras siguen adelante los trabajos para retirar los convoyes siniestrados y localizar posibles restos en el lugar del accidente. La jueza que instruye la causa requirió este sábado a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe que dispusiera de los operarios necesarios para garantizar la continuidad de las tareas, después de que la falta de personal obligara a interrumpirlas durante la noche del viernes al sábado.