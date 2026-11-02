Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026. Eusebio García del Castillo / EP

La Guardia Civil realizará este martes las últimas batidas en busca de restos humanos en la zona cero del accidente de Urda

La Guardia Civil realizará este martes las últimas batidas en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para tratar de localizar posibles restos humanos que todavía puedan permanecer en el lugar del siniestro.

Los trabajos se llevarán a cabo después de que este lunes hayan sido retirados de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE que colisionaron el pasado miércoles 28 de octubre.

Así lo ha anunciado la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, durante una atención a los medios de comunicación. "Este martes por la mañana volverán los equipos del servicio cinológico a realizar probablemente la última batida ya en la zona", ha explicado.

Mantenemos activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente ferroviario, donde se han iniciado las labores de traslado de los coches siniestrados a una zona segura. El dispositivo está integrado por efectivos del Servicio Cinológico, unidades de drones y contradrones del Servicio Aéreo, Policía Judicial, Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y unidades de seguridad ciudadana, que se encargan de garantizar la vigilancia, el control y la protección del perímetro. Insistimos: es una zona de exclusión de vuelo, incluidos los drones. #GuardiaCivil — Guardia Civil (@guardiacivil) November 2, 2026

La retirada de los últimos vagones ha concluido a lo largo de la tarde de este lunes, después de que los trabajos se hayan prolongado de forma ininterrumpida durante toda la noche anterior.

A primera hora de la mañana ya habían sido apartados los vehículos del AVE y todavía quedaban cuatro vagones del Iryo, los últimos en ser retirados.

Una vez completada esta operación, los restos de los trenes serán trasladados previsiblemente este martes en transportes especiales para continuar con las investigaciones sobre el accidente.

Debido al estado en el que se encuentran algunos de ellos, será necesario desmontar parte de los vagones antes de su traslado.

La portavoz de la Guardia Civil ha precisado que todos estos elementos "quedarán a disposición de la autoridad judicial", que dirige la investigación del siniestro.

Medio centenar de efectivos

La conclusión de la retirada de los trenes no supone todavía el inicio de los trabajos para reparar la infraestructura ferroviaria. Antes será necesario completar las últimas batidas de búsqueda de posibles restos biológicos en el entorno del impacto.

La Guardia Civil mantiene desplegado en la zona un dispositivo de alrededor de medio centenar de efectivos para localizar cualquier resto que pudiera quedar entre los elementos del siniestro.

Estas actuaciones responden también al requerimiento realizado por la jueza instructora, que pidió a Adif y Renfe que garantizaran los medios humanos necesarios para desarrollar sin interrupciones tanto la retirada de los vagones como la búsqueda de restos.

La magistrada reclamó que estas labores se llevaran a cabo con carácter urgente para poder entregar cuanto antes a las familias cualquier resto humano que pudiera localizarse en el lugar del accidente.

Homenaje floral a las víctimas

Por otra parte, Teresa Albacete ha explicado que la Guardia Civil ha trasladado a un lugar seguro las flores y ofrendas que algunas personas habían depositado en las inmediaciones del accidente, fuera del perímetro de seguridad establecido por la autoridad judicial.

La portavoz ha señalado que se ha habilitado un espacio junto a una encina, fuera de la zona restringida, para que familiares, amigos, particulares y representantes institucionales puedan acercarse libremente a rendir homenaje a las víctimas.

"Se ha establecido en este punto, en esta encina, porque es una zona libre, está fuera del perímetro que la autoridad judicial estableció, por lo tanto pueden acercarse libremente para depositar flores o cualquier ofrenda que considere", ha indicado.

Fallecidos y heridos

El accidente ferroviario de Urda mantiene un balance provisional de 69 víctimas mortales. Según los últimos datos del Centro Integrado de Datos, difundidos este lunes, 66 de ellas ya han sido identificadas y 47 cuerpos se encuentran a disposición de sus familiares.

Mientras tanto, la evolución de los heridos continúa siendo favorable. Este lunes permanecían hospitalizadas 39 personas en centros de Castilla-La Mancha y Madrid, 11 de ellas en unidades de cuidados intensivos.