La jueza del accidente de Urda exige una búsqueda "urgente" de restos para entregarlos cuanto antes a las familias

La jueza que instruye la investigación del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha requerido "de forma urgente" a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe que disponga de todos los operarios necesarios para continuar sin interrupciones con la retirada de los vagones y las labores de búsqueda de posibles restos en la zona del siniestro.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz acordó esta medida el sábado por la tarde, con el objetivo de garantizar el relevo de los trabajadores que llevan participando en las tareas desde que se produjo el accidente.

Sin embargo, los trabajos no pudieron continuar durante la noche del viernes al sábado por la falta de operarios suficientes de la empresa de grúas, aunque se han reanudado durante la mañana de este domingo, 1 de noviembre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), la decisión responde a la "urgente necesidad" de localizar todos los posibles restos que todavía puedan encontrarse en el lugar donde permanecen los trenes siniestrados.

El objetivo es poder hacer entrega de estos restos a los familiares de las personas fallecidas con la mayor rapidez posible. Por ello, la providencia judicial reclama que se establezcan los turnos de trabajo necesarios para que los operarios puedan relevarse y las actuaciones se desarrollen de manera ininterrumpida.

Preservar la intimidad

Al margen de este requerimiento, la jueza instructora ha dictado un auto que prohíbe la obtención, divulgación o publicación de información e imágenes relativas a las víctimas del accidente ferroviario o a sus familiares.

La medida busca preservar la intimidad, integridad y dignidad de las personas afectadas y evitar situaciones de revictimización, según ha comunicado el TSJCM. Esta prohibición no impide la difusión de los datos que sean necesarios para llevar a cabo la identificación de las víctimas.

El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario mientras prosiguen las labores de retirada de los convoyes y búsqueda de posibles restos en el lugar del accidente.