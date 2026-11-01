Cinco heridos, uno de ellos grave, tras una colisión entre tres turismos en una carretera de Auñón (Guadalajara)

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras el choque de tres turismos en una carretera del término municipal de Auñón (Guadalajara).

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias de Castilla-La Mancha, el siniestro tuvo lugar a las 19:35 horas de este 31 de octubre a la altura del kilómetro 235 de la N-320.

La colisión se ha saldado con una mujer herida de 80 años que ha sido trasladada al Hospital de Guadalajara junto al resto de heridos, cuatro hombres de entre 45 y 80 años.

Uno de ellos, de 47 años y en estado grave, ha sido derivado al mismo centro hospitalario en una ambulancia medicalizada.

Al lugar del accidente también se han desplazado los bomberos de Sacedón, un helicóptero sanitario, el médico de urgencias y la Guardia Civil.