Destrozan una luna del autobús del Fútbol Sala Talavera tras su partido liguero contra el Albacete en la capital manchega

El autobús del Fútbol Sala Talavera sufrió este sábado la rotura de una de sus lunas al término del encuentro liguero que disputó frente al Albacete Fútbol Sala en la capital albaceteña. El incidente, que se saldó únicamente con daños materiales y no dejó heridos, ha sido condenado por el Ayuntamiento talaverano, que ha trasladado su apoyo a todos los integrantes de la entidad.

Los hechos ocurrieron una vez finalizado el partido, cuando el vehículo que transportaba a la expedición del equipo talaverano sufrió la rotura de uno de sus cristales. Un acto vandálico que ha provocado la reacción tanto del Consistorio como del propio club, que han querido rechazar lo sucedido y desvincularlo de los valores del deporte.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha expresado su rechazo a cualquier comportamiento violento o vandálico y ha subrayado que este tipo de actuaciones "nada tiene que ver con la afición del Albacete ni con los valores de un deporte como el fútbol sala".

El Consistorio ha insistido en que estos comportamientos son "totalmente ajenos al espíritu deportivo y a la convivencia" que deben prevalecer tanto dentro como fuera de las instalaciones deportivas. Asimismo, ha trasladado un mensaje de apoyo al Fútbol Sala Talavera y a todas las personas que forman parte del club tras el incidente sufrido por su autobús.

El club agradece las muestras de apoyo

Por su parte, el Club Deportivo Fútbol Sala Talavera también se ha pronunciado sobre lo ocurrido. En un comunicado difundido en nombre de su presidente, Chema Blanco, la entidad ha agradecido las muestras de apoyo y preocupación recibidas tras los daños ocasionados en el vehículo de la expedición.

El club ha recalcado que lo sucedido "nada tiene que ver con nuestro deporte" y ha querido reconocer especialmente el respaldo mostrado por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y su presidente, Pablo Burillo.

También ha agradecido el interés de otros equipos de la región, como el Albacete Fútbol Sala, el Cobisa Fútbol Sala y la Agrupación Deportiva Bargas, que se han puesto en contacto con la entidad para interesarse por el estado de los integrantes de la expedición talaverana.