Descienden a 31 los heridos ingresados tras el choque de trenes en Urda, 13 de ellos continúan en la UCI

La situación tras el accidente ferroviario registrado el pasado miércoles en Urda (Toledo) continúa marcada por la evolución de los heridos, la identificación de las víctimas mortales y los trabajos de investigación en la zona del siniestro.

Cuatro días después de la tragedia, 31 personas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que otras 79 han recibido ya el alta médica.

Así lo ha comunicado este domingo el Gobierno regional tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), celebrada en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), que continúa en fase de emergencia y situación operativa 1. En total, 110 personas fueron atendidas inicialmente en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El Hospital General Universitario de Toledo concentra el mayor número de ingresados, con 18 pacientes: siete en la UCI y once en planta. Otros seis permanecen en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, dos de ellos en cuidados intensivos y cuatro en cama convencional.

La misma cifra de hospitalizados registra el Hospital de Ciudad Real, donde tres están en la UCI y otros tres en planta. El último paciente permanece ingresado en cuidados intensivos en el Hospital General Universitario de Albacete.

La evolución de los heridos ofrece, por el momento, una perspectiva favorable. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que los pacientes presentan una evolución positiva y un pronóstico esperanzador. "Es muy posible que todas las personas vayan a salir adelante", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Hospitales de Madrid

A los pacientes que permanecen hospitalizados en Castilla-La Mancha se suman otros nueve afectados que continúan ingresados en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, cuatro de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI). Según fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, la asistencia sanitaria por el accidente ferroviario de Urda se ha elevado ya a 122 personas.

Los cuatro pacientes que permanecen en cuidados intensivos están ingresados en la Fundación Jiménez Díaz y en los hospitales de Getafe, Doce de Octubre y Ramón y Cajal. Los otros cinco se encuentran en planta en los hospitales de La Paz, Getafe, Fundación Jiménez Díaz, Torrejón y Clínico San Carlos.

Las familias, pendientes

Mientras continúa la recuperación de los heridos, el balance provisional de fallecidos se mantiene en 69. La cifra permanece estabilizada desde hace 48 horas, aunque todavía no se puede descartar que aumente, ya que siguen las labores de identificación de los cuerpos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

Según la información trasladada desde el dispositivo de apoyo, 33 cadáveres permanecen actualmente en el Instituto de Medicina Legal de Toledo. De ellos, 20 ya han sido identificados y sus familiares han recibido la notificación, por lo que está prevista su entrega durante esta jornada.

Los otros 13 continúan pendientes de identificación, notificación y entrega. Todos ellos corresponden a ciudadanos extranjeros, por lo que el procedimiento requiere la colaboración internacional.

El Gobierno regional mantiene activo el Centro de Atención a Familiares (CAF), situado en la Casa Sacerdotal de Toledo, donde ofrece asistencia psicológica, avituallamiento y productos de primera necesidad, además de gestionar los traslados y el alojamiento. Durante la última noche han permanecido en estas instalaciones 23 familiares de las víctimas.

En el centro continúa también un equipo fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), integrado por un médico y una enfermera. La atención psicológica corre a cargo de profesionales de Renfe e Iryo, Cruz Roja y el Ministerio de Justicia, mientras que el Ejecutivo autonómico canaliza la entrega de alimentos y productos de higiene a través de Geacam y las donaciones de Mercadona.

El dispositivo atiende tanto a quienes esperan la identificación de sus familiares como a aquellos que tienen personas ingresadas en hospitales y necesitan permanecer cerca de ellas.

La UME vela por los fallecidos

En paralelo a las labores de identificación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa prestando apoyo en el Instituto de Medicina Legal con efectivos y una morgue habilitada mediante contenedores frigoríficos y otras instalaciones. El dispositivo se ha diseñado para conservar los cuerpos y los restos que todavía no han podido ser reconocidos en condiciones de dignidad, respeto e intimidad hasta que puedan ser entregados a sus familiares.

En estas instalaciones permanecen también 34 bolsas con restos pendientes de completar el proceso de identificación. Los militares siguen trabajando para garantizar su conservación mientras avanzan las actuaciones forenses y las familias esperan noticias sobre sus seres queridos.

El trabajo de los efectivos de la UME ha sido especialmente importante durante estos días para acompañar y cuidar de las víctimas también después de su fallecimiento. Desde el propio dispositivo han trasladado el esfuerzo de los soldados para tratar cada cuerpo con el máximo respeto y cariño, una labor que continúa mientras no se complete la entrega a sus allegados.

En este contexto, el funeral oficial por las víctimas, anunciado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, todavía no tiene fecha. La celebración tendrá lugar en la Catedral de Toledo, pero deberá esperar a que todas las personas fallecidas estén identificadas, sus familias hayan sido notificadas y haya concluido el procedimiento correspondiente.

Zona cero vigilada

A la espera de que avance la investigación judicial, la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de seguridad en el lugar del accidente. El acceso a la zona permanece restringido por orden judicial para preservar las evidencias, pruebas e indicios que puedan resultar relevantes para esclarecer las causas del siniestro.

El área delimitada comprende dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos y únicamente pueden acceder los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal judicial que disponga de autorización.

El portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, ha detallado que el operativo cuenta con distintos medios para vigilar el terreno y continuar con las labores de búsqueda. Un grupo de drones supervisa la zona desde el aire, mientras que el escuadrón de caballería recorre los terrenos de difícil acceso para las patrullas de seguridad ciudadana.

A este despliegue se suman efectivos de la Agrupación de Tráfico y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), que controlan las carreteras y caminos próximos al lugar del accidente. Por su parte, la unidad cinológica continúa trabajando en la búsqueda de restos biológicos.

La Guardia Civil también ha advertido de que está prohibido acceder al perímetro sin autorización o retirar cualquier elemento del área afectada. De hecho, durante la jornada del sábado fue localizado un dron particular que estaba grabando en la zona. Su propietario fue identificado por los agentes.