Identificados 56 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda: solo restan 13 cadáveres de ciudadanos extranjeros

El Centro Integrado de Datos (CID) ha confirmado que hasta este sábado se han identificado a 56 de las 69 víctimas mortales en el accidente de tren ocurrido el pasado miércoles entre los municipios toledanos de Urda y Los Yébenes.

Se trata de los 54 fallecidos que tenían nacionalidad española y de dos ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad francesa y otro de portuguesa.

De esta manera, los 13 cadáveres que aún continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo corresponden a 13 súbditos extranjeros cuya identificación está pendiente de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional.

En este último balance, el CID apunta que 52 de las 56 identificaciones han podido completarse mediante huella dactilar, una labor que ha llevado a cabo el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, mientras que las otras cuatro se han conformado mediante ADN.

Concretamente, 51 de estas identificaciones, correspondientes a 33 hombres y 18 mujeres, ya han sido notificadas a las familias, mientras que las cinco restantes "se hará con la mayor celeridad posible", apunta el CID.

En ese sentido, el procedimiento que se sigue una vez se identifica a la persona fallecida pasa, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se incorpora a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

De igual modo, 36 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares, la mayoría se encontraba en la Casa Sacerdotal de Toledo a la espera de noticias de sus allegados.

13 denuncias

De las 13 denuncias por desaparición vigentes que corresponden a ciudadanos extranjeros, cuatro son de ciudadanos de Estados Unidos, dos a japoneses, dos más a australianos y una a nacionales de Argentina, Canadá, México, República Checa y Túnez.

El dispositivo puesto en marcha en Toledo desde el pasado miércoles para llevar a cabo las tareas de autopsia e identificación de los fallecidos está compuesto por más de 60 profesionales. Entre ellos se encuentran médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Del mismo modo, han intervenido también en la realización de las autopsias un total de seis técnicos de autopsia (tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara), mientras que nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

En paralelo, un total de 27 agentes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial han sido los encargados de realizar las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciado las desapariciones.

Además de todos estos efectivos, se ha establecido un servicio de apoyo a las familias de las víctimas conformado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Por último, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está prestando apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.