Detienen a una mujer con 36 antecedentes por estafar 38.500 euros en Talavera de la Reina con el timo del tocomocho

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer con 36 antecedentes a sus espaldas como presunta autora de tres delitos de estafa mediante el timo del tocomocho. En uno de ellos, en Talavera de la Reina, se habría hecho con 38.500 euros en efectivo.

La mujer, perteneciente a un clan con múltiples antecedentes por delitos de este tipo, ha sido arrestada después de que la Policía Nacional recibiese durante los meses de septiembre y octubre tres denuncias en Ávila, Talavera de la Reina y Valladolid.

En los tres hechos las víctimas denunciaban haber caído en el engaño por parte de varios delincuentes, uno de ellos una mujer, que actuaba como gancho en la estafa, haciendo creer a las víctimas que un hombre poseedor de varios décimos premiados de la ONCE les iba a dar uno de ellos como muestra de agradecimiento por ayudarle a cobrarlos, explican fuentes de la Policía Nacional.

Para que el supuesto premiado les hiciera entrega de ese falso cupón, exigía a las víctimas que le mostrasen una cantidad de dinero en efectivo como fianza. Posteriormente, la ahora detenida enseñaba una gran cantidad de dinero, para acabar con las dudas de las víctimas haciéndolas creer que ella también pretendía hacerse con un décimo premiado. De esta manera reforzaba el engaño actuando como gancho.

De ese modo, en la estafa cometida en la ciudad de Ávila el 3 de septiembre los delincuentes obtuvieron un botín de 10.000 euros en efectivo y varias joyas. En Talavera de la Reina la estafa fue cometida el 30 de septiembre y en esa ocasión los delincuentes se hicieron con 38.500 euros en efectivo y en Valladolid volvieron a delinquir el 14 de octubre llevándose un total de 6.000 euros de su última víctima.

En las tres ocasiones, los investigadores de la Policía Nacional de las tres localidades, de manera paralela, realizaron diferentes pesquisas determinando sin ningún género de dudas la identidad de los delincuentes participantes en las estafas.

Clan itinerante

Estas personas pertenecen a un clan familiar itinerante especializado en las estafas mediante el modus operandi del tocomocho y la estampita, con una gran movilidad en el territorio nacional para así dificultar su localización y detención por las unidades policiales.

A la mujer identificada como presunta autora en concreto le figuraban 36 antecedentes policiales, algunos de ellos por pertenencia a organización criminal, estafa y reclamación judicial entre otros motivos. Sobre los presuntos autores se cursaron órdenes de detención policial por los delitos cometidos.

Los investigadores de la Policía Nacional de Valladolid fueron conocedores, por su labor de investigación, de que la presunta autora de las estafas se disponía a realizar un trámite administrativo en los Juzgados de Valladolid, por lo que se estableció un dispositivo especial tendente a su detención.

La espera culminó con la detención por agentes de la Policía Nacional uniformados de la mujer, como presunta autora de tres delitos de estafa. La detenida fue trasladada a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad. El resto de los participantes de las estafas permanecen huidos de la búsqueda policial.