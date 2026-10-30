La UME deja Urda pero sigue apoyando el dispositivo de identificación en el Instituto de Medicina Legal de Toledo

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha comenzado a retirarse de la zona cero del accidente de tren de Urda una vez que han terminado las labores de rescate, salvamento y búsqueda de víctimas pero mantendrá su apoyo en el dispositivo de identificación puesto en marcha en el Instituto de Medicina Legal de Toledo.

Todo ello después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzara la desescalada del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a Fase de Emergencia -Situación Operativa 1- tras la reunión del Centro de Cooperación Integrado (Cecopi) al que han asistido tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Esta rebaja de la emergencia viene motivada por la finalización de las labores de rescate que permiten a la UME retirarse del lugar del siniestro.

No obstante, desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha confirman que continúa vigente la solicitud de la Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia para que el cuerpo militar mantenga sus instalaciones de campaña en el Instituto de Medicina Legal

Identificación de víctimas

Hasta este lugar han sido trasladados 68 de las 69 víctimas mortales que hasta el momento se han contabilizado -la otra falleció en el Hospital de Ciudad Real- así como 31 bolsas con restos humanos que deberán ser debidamente identificados.

Según la última información facilitada por el Centro Integrado de Datos (CID), el órgano constituido tras la activación del protocolo de actuación ante víctimas múltiples, se han completado 48 autopsias y se han logrado identificar a 13 de las víctimas mortales.

De manera paralela a la reunión del Cecopi, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Urda, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina ha presidido otro encuentro junto a los miembros del Comité Asesor, el vicepresidente Primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, o el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

En la línea de lo expresado por Page en su comparecencia, Ruiz Molina ha reiterado su profundo agradecimiento a todos los miembros intervinientes en la emergencia, que han sido más de 1.300 efectivos, así como han trasladado su solidaridad con todos los familiares de las víctimas.