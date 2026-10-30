Familiares de las víctimas en la Casa Sacerdotal de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Los forenses ya han realizado 65 autopsias de fallecidos en Urda y se han comunicado 12 identificaciones a familiares

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya ha realizado un total de 65 autopsias de personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), mientras que la cifra total de víctimas mortales continúa en 69.

Hasta el momento han sido notificadas a las familias un total de 12 identificaciones, que corresponden a nueve hombres y tres mujeres. Horas antes, la Guardia Civil ha confirmado que ya se han identificado a un total de 13 víctimas mortales.

Así lo ha confirmado el Centro Integrado de Datos (CID), que ha detallado que continúan activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

Las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real habían recogido un total de 72 denuncias de familiares de desaparecidos, pero cinco personas han sido localizadas con vida.

Labores forenses

El CID ha expresado que las labores de autopsia e identificación de los fallecidos continúan ininterrumpidamente desde el miércoles "con el mayor rigor y celeridad posibles".

El equipo que lleva a cabo estos trabajos lo conforman más de 60 profesionales, con 12 médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Asimismo, intervienen tres técnicos de autopsia de Toledo, dos de Albacete, uno de Guadalajara y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, que se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

Además, un total de 27 agentes del Servicio de Criminalística y de la Policía Judicial de la Guardia Civil están llevando a cabo identificaciones por huella dactilar y por análisis de ADN de los familiares que están denunciando las desapariciones.

A todos ellos se suman tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La UME sigue colaborando

Aunque, como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha retirado de la zona cero del accidente, mantiene su apoyo en el dispositivo de identificación.

Según ha detallado el CID, está prestando apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal.

"Proporciona las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense", han sentenciado.