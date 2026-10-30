Los forenses han realizado 48 autopsias a los cuerpos de los 69 fallecidos en Urda: cinco de ellos ya han sido identificados

Los equipos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias y han logrado identificar a cinco de las víctimas mortales —tres mujeres y dos hombres— del grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana Urda el pasado miércoles.

Estas primeras identificaciones, llevadas a cabo mediante el análisis de huellas dactilares por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ya han sido notificadas a sus respectivas familias, según los últimos datos facilitados por el Centro Integrado de Datos (CID), el órgano constituido tras la activación del protocolo de actuación ante víctimas múltiples.

Del balance provisional de 69 fallecidos, 68 de los cuerpos han sido trasladados a las instalaciones forenses de Toledo, mientras que la víctima restante corresponde a una persona que ingresó inicialmente como herida en el hospital de Ciudad Real y falleció con posterioridad.

Por ese motivo, su autopsia se ha llevado a cabo en la sede del Instituto de Medicina Legal de esta última ciudad.

Las labores de autopsia e identificación continúan de forma ininterrumpida, con un amplio dispositivo integrado por más de 30 profesionales.

En estos trabajos participan 20 médicos forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, seis técnicos de autopsia y seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología encargados de las pruebas de ADN post mortem.

El teniente coronel Casado nos cuenta como es el trabajo que se realiza en la morgue de campaña. La #UME ha puesto esta capacidad a disposición de la dirección de la emergencia, para estos difíciles momentos. #AccidenteFerroviario https://t.co/j9qbPRzC6b — UME (@UMEgob) October 29, 2026

El dispositivo se completa con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que presta apoyo logístico esencial en la gestión de los fallecidos, y un equipo de cinco psicólogas de distintas instituciones forenses y de atención a víctimas para brindar asistencia a las familias afectadas.

70 denuncias

En paralelo a los trabajos de identificación, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil han recogido un total de 70 denuncias por desaparición.

La mayor parte de ellas se han registrado en Toledo (38) y Madrid (23), sumándose a otras presentadas en Sevilla (siete), Ciudad Real (una) y Logroño (una).

De las 70 personas denunciadas como desaparecidas, dos han sido localizadas con vida.

Numerosos familiares siguen esperando noticias en Toledo, donde han sido alojados en la Casa Sacerdotal del barrio de Buenavista, junto al cuartel de la Guardia Civil donde han aportado pruebas de ADN. Allí reciben alimentación y apoyo psicológico.