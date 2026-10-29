Segunda noche de búsqueda de víctimas en Urda: la tragedia ya se ha cobrado 69 vidas y todavía hay heridos en "estado crítico"

Las labores de investigación y localización de posibles víctimas continúan por segunda noche consecutiva en la zona del accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre Urda y Los Yébenes.

Sobre el terreno siguen trabajando drones y guías caninos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, además de la Policía Judicial, que lleva la investigación. No obstante, con la llegada de la noche se han retirado algunas unidades como el grupo de Caballería.

A lo largo de este jueves, la cifra de fallecidos ha aumentado a 69 personas. Sin embargo, este número todavía puede crecer ya que aún se encuentran hospitalizados más de 40 afectados, algunos de ellos en estado crítico.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha recibido 64 denuncias de personas informando sobre familiares desaparecidos tras el accidente. El proceso ahora pasa por la identificación de los cadáveres trasladados hasta la morgue provisional ubicada en el descampado junto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo.

Durante este jueves, se han recogido muestras de ADN de los familiares para cotejarlas con los restos biológicos de las víctimas. Para ello, la Benemérita ha habilitado oficinas en Madrid, Toledo, Sevilla y Córdoba.

El dispositivo se ha reforzado ante la magnitud de la tragedia, con un total de 25 médicos forenses movilizados para trabajar a destajo en las autopsias.

Amplio dispositivo

Sobre el terreno, en las labores de rescate, desescombro e investigación, han trabajado durante este jueves 724 efectivos de la Guardia Civil, 200 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros tantos miembros de Protección Civil.

Precisamente la UME también ha desplegado 70 medios materiales, que completan un dispositivo que cuenta con equipos especializados en búsqueda técnica, rescate de atrapados, apoyo sanitario y atención psicológica a los afectados, además de un equipo de apoyo a la gestión de víctimas mortales e identificación.

La investigación del accidente ha recaído en la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), que ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para preservar las pruebas.

Además, la jueza tendrá que analizar las conversaciones de los maquinistas con el Centro de Control de Atocha minutos antes del accidente, después de que el sistema de control LZB de la estación de Urda cayera.

Visita de los Reyes

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ha sido la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo.

Durante más de hora y media, los monarcas han podido mostrar su apoyo a los afectados que todavía continúan en el centro hospitalario y agradecer su labor a los sanitarios que han atendido a cientos de heridos desde el miércoles.

En una breve comparecencia ante los medios, Felipe VI ha abogado por esperar a que culmine la investigación sobre el suceso, que "debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe". Y ha pedido que se estudien las medidas a adoptar "para que esto no vuelva a ocurrir".

Durante su visita, han estado acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; entre otras autoridades.

Poco después, Felipe VI y Letizia se han dirigido a la Casa Sacerdotal de la capital regional, para mostrar su apoyo a todas las familias de los desaparecidos, que allí se alojan esperando noticias sobre sus familiares.

Báñez, entre las víctimas

Otra de las informaciones luctuosas de este jueves ha sido la confirmación oficial de que la exministra de Trabajo Fátima Báñez era una de las víctimas mortales.

Báñez se encontraba en la parte de atrás de uno de los vagones más afectados del tren de Iryo, que estaba parado en la vía Madrid-Sevilla y que fue arrollado por el convoy de Renfe.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la también presidenta de la Fundación de la CEOE habría sido uno de los últimos cuerpos en ser localizados, ya que la mayor dificultad para el rescate de pasajeros se dio en la parte trasera del tren.

El velatorio de la exministra tendrá lugar en el tanatorio de Huelva capital y será enterrada este viernes en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por "expreso deseo de la familia".

Búsqueda de cadáveres

Tras el aumento del número de muertos hasta los 69, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado que la previsión es que "no encuentren más cadáveres entre los amasijos de chatarra de los trenes siniestrados".

Así lo ha expresado en una comparecencia junto a Pedro Sánchez, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Precisamente Pedro Sánchez ha aprovechado la jornada de este jueves para respaldar la tesis del "fallo humano" y apoyar a su ministro de Transportes, Óscar Puente, que rechaza dimitir y comparecerá el próximo martes 3 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia.