David, Ernesto y Juanma, los primeros en la zona cero del accidente de Urda: "Llegamos y ya había heridos en las vías"

Este jueves, David no ha ido a trabajar. Este albañil de Los Yébenes (Toledo) se ha tomado el día libre para procesar todo lo que ha vivido. "Justo ahora estoy limpiando mi furgoneta, que tenía restos de sangre", asegura en llamada telefónica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Y es que junto a su hermano Ernesto y a su compañero Juanma fueron las tres primeras personas que llegaron a la zona cero del accidente de tren de Urda que hasta el momento ha costado la vida a 69 personas.

Con el cuerpo plagado de emociones pero una claridad meridiana, David revive como vivió una mañana que nunca podrá olvidar.

Se encontraban trabajando en una finca cercana al lugar cuando "escuchamos un golpe que retumbó muy fuerte y al girarnos vimos el tren parado en una nube de polvo".

Rápidamente, los tres fueron conscientes de que había pasado algo que podría ser grave. "Juanma ha sido trabajador de mantenimiento en las vías y enseguida nos dijo que podría tratarse de un descarrilamiento", apunta.

En ese momento, los tres se metieron en su furgoneta de trabajo y mientras avisaban a emergencias accedieron al lugar por un camino adyacente al terraplén en el que volcó el tren AVE.

"Nada más llegar ya vimos a los primeros heridos andando por las vías, algunos mutilados con brazos amputados", relata, además de "gente saliendo de los vagones y rompiendo cristales".

En esos primeros momentos, echaron mano de una radial de batería que llevaban entre sus útiles de albañilería y comenzaron a abrir huecos en las alambradas para que los pasajeros pudieran salir de la vía.

Una vez abiertos estos accesos improvisados se adelantaron hasta el vagón 7 del AVE, el primero que había volcado desde su perspectiva. Si al otro lado de la valla las escenas eran duras, junto a los trenes la estampa se recrudeció aún más. "Fui a ayudar a una mujer a salir y junto a ella había restos", cuenta David, que además recuerda que en esos primeros momentos llegaron los guardias civiles del puesto de Los Yébenes para organizar la evacuación.

"Empezamos a sacar gente de los vagones traseros del AVE, los menos afectados. Muchos estaban aturdidos y desorientados, y los que tenían alguna herida empezamos a colocarlos para que fuesen atendidos por las ambulancias".

En estos primeros momentos de la emergencia, la furgoneta de David se convirtió en el primer recurso sanitario improvisado. Gracias al botiquín de primeros auxilios que lleva en el vehículo, empezó a atender a los afectados en la medida de sus posibilidades y a limpiar algunas heridas.

Lo peor, en la parte del Iryo

David se quedó ayudando a los heridos en su vehículo, pero su hermano Ernesto acompañó a los guardias civiles hasta la otra parte de la vía, donde habían volcado los vagones del tren Iryo. En este lugar, la situación era todavía más complicada.

"Lo que vieron ahí es difícil hasta de contar. Me decía que hubo momentos en los que no podían ni aguantarse las ganas de vomitar", señala.

Poco a poco, los servicios de emergencia fueron llegando y atendiendo a los afectados por orden de gravedad: "En la furgoneta había varias personas que estuvieron inmovilizadas hasta que pudieron ser atendidos. En el momento que se hicieron cargo del último, como tres horas después de choque, fue cuando me fui", apunta.

Un tiempo en el que el apoyo emocional que prestaron a los heridos también fue clave. De esta emergencia, David también se queda con las relaciones que pudo entablar con estas personas en un momento tan delicado como "una persona mayor junto a la que estuve bastante tiempo" o "un chico que me dijo que era de Alicante, vivía en Madrid y solía coger esta línea para ir a trabajar a Sevilla".

Labor Policía y Guardia Civil

En una tragedia de estas características, David también destaca la labor de los equipos de emergencia, en especial de los efectivos de Policía Local y Guardia Civil de los pueblos más cercanos que fueron los primeros en poner en marcha el dispositivo.

Según relata, "en medio de todo el caos, se pusieron a organizar a los heridos por gravedad, a identificarlos y a ayudarlos a salir".

Una labor que "no era fácil, para la que yo creo que nadie está preparado" y que estos profesionales solventaron "de manera seria, con cabeza y manteniendo la calma", concluye.