Imagen de los supervivientes este miércoles en el pabellón polideportivo de Urda. Ángela Pulido Díaz

Alertan de mensajes SMS falsos sobre la identificación de las víctimas mortales del accidente de tren de Urda

El Centro de Integración de Datos (CID) ha alertado de que los familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de este miércoles entre Urda y Los Yébenes están recibiendo mensajes falsos vía SMS que tienen que ver con la identificación de los cuerpos de sus familiares.

En un comunicado, este organismo constituido ad hoc para canalizar información sobre la tragedia, explica que estos mensajes fraudulentos contienen información sobre esta labor.

En este sentido, confirman que "el procedimiento de comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza de manera presencial y personal por la Guardia Civil", y "nunca por llamada telefónica".

De ahí que rueguen a los afectados que "no otorguen veracidad a la recepción de mensajes o llamadas de teléfono".

"Las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas continúan ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles", añaden.

69 víctimas mortales

El último recuento de víctimas mortales, ofrecido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) asciende a 69 víctimas mortales, una más que ayer, mientras que la Guardia Civil ha informado de 64 denuncias por desaparición.

En esa misma comparecencia, Page ha confiado en no encontrar más cadáveres bajo los vagones que todavía tienen que ser levantados, aunque sí ha admitido que durante la noche, en las labores llevadas a cabo en uno de estos convoyes, han sido hallados "restos humanos parciales".