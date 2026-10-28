Vicente estaba trabajando junto a las vías del accidente de tren de Toledo: "He entrado a un vagón y me he tenido que salir"

El que iba a ser un día más de trabajo en su finca, para Vicente se ha convertido en un momento que nunca podrá olvidar. Este agricultor de Los Yébenes se encontraba cerca de la línea de ferrocarril Madrid-Andalucía cuando un tren AVE de Renfe ha embestido a otro convoy de Iryo que había sido detenido en la vía causando un choque que ha provocado al menos 64 muertes.

Lo primero que recuerda Vicente es "una gran explosión" y a continuación "una humareda bastante grande".

Consciente de que podría tratarse de un accidente, ha cogido su vehículo para recorrer el kilómetro y medio que le separaba del lugar del accidente.

En ese trayecto, describe que "conforme llegaba he visto que el humo ha empezado a disiparse por lo que he querido pensar que no había fuego y que igual había sido un frenazo".

Sin embargo, al llegar al lugar ha comenzado a intuir la verdadera magnitud de la tragedia. "Solo había una patrulla de la Guardia Civil y tres albañiles que estaban trabajando en mi finca y se encontraban en un punto más próximo que yo", describe.

Al comprobar que la máquina del AVE se había incrustado en la del Iryo provocando que varios vagones cayeran por los terraplenes anexos, todos han empezado a ayudar a los pasajeros como han podido.

"Había gente que salía herida y otros que ni siquiera eran capaces de moverse. Nosotros hemos ayudado a unas personas mayores que intentaban salir", ha agregado.

En ese momento, la adrenalina ha llevado a Vicente a entrar a uno de los vagones siniestrados sin calcular la estampa que podría encontrarse. "Según he entrado me he tenido que salir", reconoce con la voz entrecortada.

"Pensaba que no era tan grave"

Familiarizado con el paso de los trenes, Vicente admite que en ningún momento podría haber pensado que la situación era tan grave, dado que "es habitual que los trenes se detengan e incluso que frenen y generen polvareda".

"Pensaba que se había detenido demasiado rápido deslizándose sobre la grava y por eso se había levantado el polvo", señala.

Vicente se ha quedado colaborando hasta que los servicios de emergencia movilizados por el 112 de Castilla-La Mancha se han hecho cargo de un accidente que por el momento ha causado la muerte de 64 personas y más de 50 heridos.