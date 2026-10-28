Toñi es madre de uno de los heridos en el accidente ferroviario de Toledo. Carlos M. Marchán

Toñi busca a su hijo herido en el hospital de Toledo: "No sabemos cómo está. Creo que se encuentra mal"

Un goteo incesante de ambulancias y helicópteros, junto a la angustia de familiares que esperan noticias de sus seres queridos, ha marcado la mañana de este miércoles en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras el choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de la localidad toledana de Urda, que ha dejado al menos 68 muertos y 77 heridos según el 112.

El centro hospitalario toledano se ha convertido en uno de los principales puntos de recepción de víctimas del accidente ferroviario, dada su cercanía al lugar del siniestro —unos 40 kilómetros—y su alta capacidad asistencial.

Allí el despliegue es máximo. El personal sanitario aguarda en el exterior para recibir a los heridos y atender a sus familiares, mientras que la Policía Nacional ha reforzado la seguridad en los accesos con varios furgones y biombos.

Entre las personas que esperan noticias a las puertas del HUT se encuentra Toñi, natural de Salamanca y vecina de Madrid. Su hijo viajaba en uno de los trenes con destino a Sevilla por motivos de trabajo.

En cuanto supo que podía ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo, emprendió el viaje desde la capital madrileña para intentar averiguar cómo se encontraba.

La primera noticia le llegó a través de un hombre que también viajaba en uno de los convoyes. Fue él quien le comunicó que su hijo iba a ser derivado al centro hospitalario toledano.

"Es el que nos lo ha dicho", ha explicado Toñi a los periodistas, que se desplazó hasta Toledo con la incertidumbre de no saber en qué estado se encontraba el joven.

Ya en las inmediaciones del hospital, consiguió hablar brevemente con su hijo gracias a la ayuda de otra joven que se encontraba en el lugar.

"A través de una llamada me ha dicho: 'No te preocupes, estoy bien'. Pero, vamos, hablaba mal", ha relatado.

Con el corazón en un puño, Toñi ha reconocido su desconcierto y angustia ante la falta de información sobre el estado de su hijo.

"No sabemos cómo está. Creo que se encuentra muy mal. Debe estar fastidiado", ha confesado antes de acceder al hospital.

Movilización de personal

Ante la magnitud del accidente, el personal sanitario ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que "se ha pedido desde por la mañana que venga todo el personal que pueda".

También ha detallado cómo se está organizando la atención a los afectados: "El triaje se está haciendo allí en el accidente y aquí ya pasan a boxes y salas de rehabilitación".

Las urgencias generales quedaron suspendidas a las 10:30 horas y se ha desprogramado la actividad quirúrgica en los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Mancha Centro para concentrar los recursos disponibles en la atención a los heridos.

Paralelamente, se ha lanzado un llamamiento urgente a la población para donar sangre, con especial atención a las reservas del grupo 0. Además, se ha habilitado el Centro de Especialidades de la capital regional como punto de recogida.

En el ámbito judicial y forense, los cuerpos de las víctimas mortales están siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, situado en la calle Dinamarca.

Allí, un equipo multidisciplinar trabaja para avanzar en la identificación de los fallecidos y la realización de las autopsias.