Sebastián relata el terror que vivió a bordo del Iryo cuando regresaba a su hogar: "Salimos todos volando por el vagón"

"Es una situación horrorosa porque, además, te pilla totalmente tranquilo y despistado". Sebastián intenta poner palabras a una experiencia que difícilmente olvidará. Viajaba en el tren Iryo, uno de los convoyes implicados en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, cuando un impacto repentino rompió la tranquilidad del trayecto y convirtió el vagón en una escena de desconcierto y miedo.

"Hemos salido todos volando, golpes por todos lados", relata. Él mismo salió despedido contra el asiento. Hasta ese momento, no había motivos para imaginar lo que estaba a punto de suceder.

El tren llevaba alrededor de 15 minutos parado y los pasajeros esperaban que reanudara la marcha con normalidad. "Estás tan tranquilo y, de repente, sufres un impacto que te hace salir volando contra el asiento", explica.

Una sanitaria en el pabellón habilitado para las víctimas. Ángela Pulido Díaz

Sebastián está acostumbrado a viajar. Se desplaza habitualmente entre Madrid y Sevilla por trabajo y conoce las pequeñas incidencias que pueden surgir en un trayecto ferroviario. Los retrasos forman parte de esa rutina a la que los viajeros terminan acostumbrándose. Pero nunca había vivido algo semejante. "Por suerte, nunca había vivido una cosa como esta", asegura.

Esta vez, el golpe fue tan inesperado que apenas hubo tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. La sensación de seguridad de un viaje cotidiano desapareció de repente. Lo que debía ser un desplazamiento más se convirtió en una experiencia traumática para los pasajeros que se encontraban a bordo. "No voy a poder olvidar nunca esto, ha sido muy impactante y no voy a poder olvidar esas desgarradoras imágenes nunca".

"Las imágenes son fuertísimas"

Cuando pudo salir y hacerse una idea de lo ocurrido, Sebastián se encontró con unas imágenes que todavía le cuesta describir. "La verdad es que las imágenes son fuertísimas, son desagradables", cuenta.

"Pensar en todas esas personas que salían heridas o que directamente no salían…", dice. La frase queda suspendida, como si las palabras no pudieran salir entre sus intentos de resistir el llanto para expresar lo que supone contemplar las consecuencias de un accidente así después de haber sobrevivido a él.

Sebastián sí ha podido tranquilizar a los suyos. Su familia ha sabido que está bien y, con esa confirmación, la angustia ha dado paso a cierto alivio. "Al ver que tú estás bien, las cosas son distintas", explica al recordar cómo han vivido sus familiares estos momentos. Saber que ha salido con vida no borra lo sucedido, pero permite respirar después de horas de incertidumbre.

Pasajeros de los convoys afectados esperando a ser reubicados para volver a sus hogares. Ángela Pulido Díaz

Para otras familias, en cambio, la espera continúa. Las redes sociales se han convertido en un altavoz para quienes buscan a sus seres queridos y no consiguen contactar con ellos. Fotografías, nombres, descripciones de la ropa y referencias a los vagones se multiplican en publicaciones que piden ayuda para localizar a los pasajeros.

Cada mensaje refleja la desesperación de no saber dónde está una persona cercana y la esperanza de que alguien pueda aportar alguna información. Los llamamientos se han sucedido durante toda la jornada.

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras los equipos de emergencia atienden a los afectados y las autoridades tratan de esclarecer las circunstancias del siniestro. Renfe ha activado su plan de asistencia a las víctimas y familiares y ha habilitado el teléfono 900 10 10 20. La compañía ha confirmado el dispositivo de atención.

Volver a viajar después del miedo

Ahora, Sebastián tendrá que continuar con su rutina. Su trabajo le obliga a seguir desplazándose y todavía no sabe cómo afrontará los próximos viajes. "Hay que seguir viajando, porque hay que seguir trabajando, ¿no? Veremos a ver de qué manera", reconoce.

Por el momento, espera que los pasajeros puedan ser trasladados a sus lugares de origen o a sus destinos. Mientras aguarda a que se organice ese regreso, trata de asimilar lo sucedido.

Su relato es el de un superviviente que salió despedido contra un asiento en un impacto inesperado. Pero también el de alguien que, después de comprobar que está a salvo, no puede "dejar de pensar en las personas que siguen esperando noticias de sus familiares".