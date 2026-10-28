El peor accidente en la historia de Castilla-La Mancha tiñe Urda y Los Yébenes de luto y solidaridad

La tragedia ha envuelto este miércoles Los Yébenes y Urda, dos municipios situados en la parte sur de la provincia de Toledo. Entre estos dos municipios, en el entorno de la antigua estación urdeña, un tren de AVE ha embestido a otro de Iryo que se encontraba parado en la vía y ha provocado el peor accidente en la historia de la comunidad autónoma.

Según el último balance, ofrecido por el 112 de Castilla-La Mancha, la cifra de muertos asciende a 68 y la de heridos a 77, 15 de ellos en estado grave.

El suceso ocurría pocos minutos antes de las nueve de la mañana a la altura del kilómetro 118 de la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. A primera hora de la mañana, una incidencia registrada en el sistema de señalización y supervisión de la circulación (LZB) obligaba a seis trenes a parar su marcha.

Por causas que aún se desconocen, el tren AVE 2080 de Renfe que habría partido de Madrid a las 8.00 horas con destino a Sevilla y ocupaba el último lugar, reanudaba su marcha sin que lo hiciera el convoy de Iryo 6076, que se encontraba justo antes. Esta situación provocaba un violento impacto que hacía descarrilar varios vagones tanto del AVE, en el que viajaban 393 personas como del Iryo que circulaba con 151 pasajeros a bordo.

La violencia del impacto fue "tremenda". Así lo relataba a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha una de las primeras personas que acudió al lugar. Vicente, que se encontraba trabajando en su finca, a apenas un kilómetro del lugar del siniestro, acudió junto a tres de sus trabajadores y una patrulla de la Guardia Civil pocos minutos después del impacto.

Allí, el panorama que se encontraron fue dantesco. Personas intentando salir entre los amasijos de hierros e imágenes que no podrán olvidar. "He entrado en un vagón y me he tenido que salir", reconocía Vicente a este medio todavía en shock por la dureza de la estampa que se encontró.

Pese a todo, estas primeras personas se encargaron de ayudar a los heridos en la medida de sus posibilidades hasta que los primeros efectivos del dispositivo de emergencias llegaban al lugar.

Más de 700 medios desplegados

En el lugar se han ido desplegando de manera progresiva más de 700 efectivos. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Dirección del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM) elevaba la Fase de Emergencia-Situación Operativa 2, a las 10:30 horas, tras solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha movilizado cerca de 200 efectivos y 30 medios técnicos.

Para las labores de búsqueda y rescate, el ejército desplegaba sobre el terreno un equipo de búsqueda técnica, un equipo cinológico, una Sección de Zapadores y un equipo de aeronaves pilotadas por control remoto, fundamentales para la inspección y reconocimiento visual de zonas de difícil acceso, según detallaba el Ministerio de Defensa.

En cuanto a la maquinaria y los medios pesados, la UME ha desplazado tres grúas de gran capacidad, una máquina mixta, un Núcleo de Apoyo Operativo logístico para garantizar el abastecimiento y mantenimiento ininterrumpido de las operaciones, además de un equipo de Policía Militar y un puesto de mando.

De manera paralela, para la atención sanitaria y el apoyo a las víctimas, han incorporado dos equipos sanitarios dotados con ambulancias, un equipo especializado en apoyo psicológico para familiares y afectados y un equipo de apoyo a la gestión de víctimas mortales e identificación en la morgue que se ha improvisado en el exterior del Instituto de Medicina Legal de Toledo. En este lugar, situado en la calle Dinamarca de la capital, a estas horas trabajan 25 forenses en la identificación de las víctimas.

Por otra parte, la Guardia Civil ha desplegado 422 efectivos y 123 medios, entre ellos tres helicópteros, Puesto de Mando Avanzado, oficinas de atención al ciudadano, drones, caballería y perros, mientras que 102 voluntarios de Protección Civil también se han puesto al servicio de la emergencia.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, Albacete, Madrid, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y medios de Infocam.

El Puesto Médico Avanzado ha sido el encargado de realizar el triaje de las personas afectadas, la primera atención sanitaria y el traslado de heridos a centros hospitalarios, además de preavisar a los equipos de atención psicosocial de Cruz Roja y al Colegio de Trabajadores Sociales.

Los heridos han sido trasladados en su mayor parte al Hospital Universitario de Toledo, el centro hospitalario más cercano, así como al hospital Mancha Centro de Ciudad Real, al Hospital General Universitario de Ciudad Real y al de Albacete. Todos ellos han suspendido las actividades programadas y han habilitado camas. Además, tres pacientes han sido trasladados a hospitales de la Comunidad de Madrid.

Solidaridad vecinal

La tragedia también ha levantado una ola de solidaridad que ha tenido su epicentro en Urda, localidad más próxima y a la que se han trasladado en un primer momento tanto a los heridos más leves como al resto de personas que viajaban en los trenes.

Hasta el polideportivo de este municipio de 2.500 habitantes se han acercado decenas de vecinos para facilitar mantas, comida y agua tanto a los afectados como a las personas que formaban parte del dispositivo.

Uno de estos vecinos era Aitor, quien junto a su padre y más vecinos han decidido movilizarse para ayudar en lo que pudiesen.

Este ciudadano atendía a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mientras preparaba paquetes de comida para otro tren que permanecía detenido detrás del lugar del accidente.

En la localidad vecina de Los Yébenes, los ciudadanos también se han organizado para recabar víveres que han sido trasladados a la zona cero. En ambos lugares, sus ayuntamientos han pedido que cesase la donación de comida porque ya era suficiente.

Otra vertiente de esta solidaridad se ha vivido en Toledo capital. Hasta el Centro de Especialidades, situado en el barrio de Palomarejos, centenares de personas han respondido al llamamiento hecho por el Sescam para donar sangre.

Desde el Banco de Sangre han priorizado a las personas con grupos sanguíneos 0+ y 0-, los más demandados, y han pedido al resto de ciudadanos que acudan durante los próximos días ante el colapso que ha sufrido el centro.