Page se dirige a Urda (Toledo) tras el grave accidente ferroviario y suspende toda la agenda del Gobierno regional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que se encuentra de camino a Urda (Toledo), donde dos trenes de Renfe e Iryo han colisionado en un accidente que ha dejado víctimas mortales y decenas de heridos.

"Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda", ha escrito el presidente autonómico en su cuenta oficial de X.

El siniestro se ha producido en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Según la información disponible, en el accidente se han visto implicados un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo.

Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda. — Emiliano García-Page (@garciapage) October 28, 2026

Tras la colisión, dos vagones han caído por un terraplén. Los servicios de emergencia trabajan en la zona, donde se ha informado de decenas de heridos.

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía debido al accidente, que mantiene desplegados a los equipos de intervención y asistencia sanitaria.

La Junta de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para coordinar la respuesta al siniestro.

Núñez también va a Urda

Igualmente, el presidente regional del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha publicado en la red social X que "ante la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Urda, cancelamos nuestra agenda y nos desplazamos hasta la localidad para conocer de primera mano la situación".

Ante la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Urda, cancelamos nuestra agenda y nos desplazamos hasta la localidad para conocer de primera mano la situación. Toda nuestra preocupación está puesta en las personas afectadas y en el trabajo de los servicios de emergencia. — Paco Núñez (@paconunez_) October 28, 2026



"Toda nuestra preocupación está puesta en las personas afectadas y en el trabajo de los servicios de emergencia", ha añadido Núñez.



Tanto el Gobierno de España como el PP han cancelado toda su agenda de hoy.