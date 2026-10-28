Emiliano García-Page conversa con un responsable de la Guardia Civil en la zona del accidente. Ángela Pulido Díaz

Page da por hecho que la cifra de muertos aumentará y afirma que "se busca entre los amasijos de trenes posibles cadáveres"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ya asciende a 64. Tras una primera valoración en la que había hablado de una treintena, había expresado que "el número de muertos aumentará".

Desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en Urda (Toledo), lugar donde ha tenido lugar el trágico accidente entre un tren Iryo y un AVE, Page ha asegurado que los servicios de rescate están buscando "entre los amasijos de trenes" más posibles cadáveres, ya que todavía "no se ha podido alcanzar la profundidad de los vagones".

Al respecto, ha indicado que el Instituto Anatómico Forense de Toledo ya está preparado para recibir los cuerpos, donde trabajarán un total de 12 forenses.

"Probablemente todos los pasajeros de ambos trenes han sido ya evacuados, entre los que han salido por su propio pie como los que han sido rescatados", ha afirmado.

Además, el líder autonómico ha explicado que hay "algunos heridos en nivel rojo, entre los que se prevé algún fallecimiento; 50 en nivel amarillo, con distintos síntomas de gravedad; y unos 30 en nivel verde, leves".

Coordinación y ayuda

Durante su intervención, la cual ha comenzado con unas palabras de "sentimiento y pesar" por las víctimas y todos sus familiares, ha dado las gracias "por el inmenso despliegue de todos los efectivos y administraciones".

Ha agradecido no solo la colaboración de los efectivos, sino las "múltiples llamadas" de solidaridad recibidas de autoridades como el Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y los alcaldes y líderes de todas las administraciones.

"Es importante a estos efectos que haya coordinación, pero lo verdaderamente importante ahora mismo es poder desplazar a todos los enfermos y afectados a los centros sanitarios", ha expresado.

Page también ha destacado que la región ha recibido ayuda de comunidades vecinas como Andalucía, Castilla y León, Valencia o Madrid. "Están también organizados por Adif los puestos de atención en las estaciones de Atocha, Santa Justa y el propio municipio de Urda", ha confirmado.

Por último, a preguntas sobre las causas del accidente, Page ha indicado que él no es quien debe adelantarlo "antes de que lo determinen los especialistas".

"Lo importante ahora mismo es atender a las personas, a los fallecidos y a las familias", ha sentenciado.