Page cree que están localizados casi todos los cadáveres del accidente de tren, pero "no es descartable" que haya más

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que "no es descartable" que más cadáveres sean hallados bajo los vagones accidentados en el accidente entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ocurrido este miércoles entre Los Yébenes y Urda (Toledo), que se ha saldado con al menos 68 fallecidos.

Aunque los más de 179 heridos ya han sido evacuados a distintos hospitales de la comunidad autónoma, las labores de rescate de los cuerpos sin vida continúan en una zona en la que varios convoyes han quedado volcados y destrozados por el impacto.

Page ha explicado que está siendo necesario levantar algunos de los vagones accidentados con grúas para comprobar si hay más personas atrapadas debajo. "No es descartable porque hay que mover los vagones, algunos están invertidos. Y pueden aparecer", ha respondido al ser preguntado sobre la posibilidad de que la cifra de víctimas mortales siga creciendo en las próximas horas.

Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho "con prudencia" que su intención es que "todos, o al menos casi todos" los cuerpos sin vida ya han sido localizados por los servicios de emergencia.

Los efectivos están trabajando a lo largo de la tarde para rescatar los cuerpos atrapados de cinco de los fallecidos en el accidente. Uno de ellos ya ha sido extraído del amasijo de hierros y "hay al menos otros cuatro que están en ese proceso".

En el dispositivo desplegado tras el accidente participan la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha movilizado a 200 militares y 70 medios, mientras que Protección Civil cuenta con 102 efectivos.

Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado a 422 agentes y 123 medios, entre los que se incluyen tres helicópteros, un puesto de mando avanzado (PMA), oficinas de atención al ciudadano, drones, unidades de caballería y perros especializados.

El choque se ha producido a las 8.54 horas en el punto kilométrico 118, entre Los Yébenes y Urda. Según la información disponible, el AVE de Renfe ha colisionado por detrás con el tren de Iryo, que permanecía detenido, y el impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones.