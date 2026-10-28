Page confirma 15 heridos de "código rojo" en el accidente ferroviario, por lo que la cifra de muertos podría crecer

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado desde la zona cero del accidente ferroviario ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo que al menos 68 personas han fallecido en el siniestro, un balance que todavía podría aumentar debido a la gravedad de algunos de los heridos y a que las labores de búsqueda y rescate continúan abiertas.

En una comparecencia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado hasta el lugar de los hechos, Page ha informado de que hay otras 15 personas heridas en estado grave. "Hay 15 personas en código rojo, por lo tanto en estado de gravedad", ha precisado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que el dispositivo sanitario ha atendido también a unas 53 personas clasificadas en código amarillo, es decir, con heridas de carácter moderado y que pueden recibir atención hospitalaria. El resto de los afectados presenta lesiones leves, según el balance trasladado por el presidente regional.

Minutos después de la comparecencia, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha cifrado en 77 el número de heridos "de diversa consideración".

Unidades caninas

Page ha avanzado que el operativo continuará trabajando durante las próximas horas y los próximos días si fuera necesario. Entre las medidas previstas, ha anunciado la movilización de unidades caninas para tratar de localizar a posibles víctimas con vida.

"Se van a movilizar unidades caninas para intentar localizar personas con vida a lo largo de esta tarde y esta noche, y hasta cuando sea necesario", ha asegurado.

El presidente castellanomanchego ha explicado que los trabajos de investigación y rescate se prolongarán durante esta tarde, esta noche y el tiempo que haga falta para completar las actuaciones. Además de buscar posibles supervivientes, los equipos seguirán trabajando para recuperar a las víctimas mortales que pudieran permanecer en la zona.

La intervención de estas unidades se suma al amplio dispositivo de emergencias desplegado desde que se produjo el accidente. La prioridad inmediata sigue siendo atender a los heridos, localizar a posibles supervivientes y completar las labores de rescate.

Atención a afectados y familias

El presidente regional también ha ofrecido detalles sobre la asistencia a los pasajeros afectados. En el centro deportivo de Urda, habilitado para recibir a los viajeros y atender a quienes necesitan ayuda, quedaban únicamente cuatro o cinco personas, según ha señalado.

Los equipos movilizados continúan prestando atención a las familias, tanto para facilitar información como para ofrecer asistencia psicosocial. En estas tareas participan los servicios de la comunidad autónoma, Cruz Roja y la Guardia Civil.

Page ha agradecido expresamente la coordinación con otras comunidades autónomas que han puesto medios a disposición del operativo. En concreto, ha mencionado a Castilla y León, Madrid y Andalucía, además de Valencia.

"A estas alturas y estando todavía en la fase aguda que estamos", ha explicado el presidente regional al detallar el balance de personas atendidas, antes de destacar la colaboración entre las distintas administraciones para responder a la emergencia.

También ha trasladado su reconocimiento a los efectivos de Protección Civil, Geacam, los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha movilizado desde el primer momento.

El presidente castellanomanchego ha extendido su agradecimiento a las autoridades del Estado, a los responsables políticos y a los alcaldes que han ofrecido su colaboración tras conocerse la magnitud de la tragedia.

"Lo agradezco de corazón porque la llamada ha sido automática y poniendo todos los medios posibles a nuestra disposición", ha afirmado sobre la respuesta de las comunidades autónomas.