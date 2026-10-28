Nicolás ha sobrevivido al brutal accidente de trenes en Toledo: "Tengo 18 años y pensé que mi vida iba a terminar aquí"

"Tengo 18 años y pensé que mi vida iba a terminar aquí". Nicolás Ladella todavía intenta asimilar lo que ha vivido. Esta mañana había subido al AVE con la ilusión de reencontrarse con su novia. Minutos después, se encontraba entre los supervivientes de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

El siniestro se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles, 28 de octubre, en el tramo de alta velocidad entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. Un AVE de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Sevilla ha alcanzado por detrás a un tren Iryo que se encontraba detenido en la vía.

Tras la colisión, varios coches descarrilaron y dos vagones cayeron por un terraplén. El accidente ha dejado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos, mientras continúan las labores de emergencia.

Nicolás viajaba en el vagón seis del AVE. Estaba sentado cuando llegó el impacto. Todo ocurrió en cuestión de segundos: los objetos salieron despedidos y varias personas cayeron sobre él.

"Se han caído como siete personas encima de mí. He tenido mucha suerte", cuenta. Según recuerda, un grupo de viajeros quedó amontonado, formando una especie de bola que amortiguó el golpe.

Pero el miedo había comenzado incluso antes. Entre cinco y diez minutos antes del accidente, explica, el tren se había detenido y los pasajeros habían recibido un aviso relacionado con la congestión ferroviaria y la proximidad de otro tren. En aquel momento no imaginaba lo que estaba a punto de suceder.

Después del impacto, consiguió levantarse y mirar por la ventana. Al comprender que algo grave había ocurrido, corrió hacia la puerta e intentó abrirla a golpes. Estaba nervioso: temía que pudiera llegar otro tren por la vía. Finalmente, rompieron una ventana y logró salir.

Fuera encontró una escena que le dejó paralizado. Había personas ensangrentadas, pasajeros que gritaban y otros que lloraban mientras pedían ayuda para llamar a sus familiares. Nicolás tenía el móvil en la mano y permitió que varias personas lo utilizaran para contactar con sus padres.

"Lo primero que me salió fue llamar a mi madre", recuerda.

A su alrededor, algunos viajeros comenzaron a auxiliar a quienes se encontraban en peor situación. Varios se dirigieron al vagón siete para intentar sacar a personas heridas. Nicolás asegura que vio figuras cubiertas de sangre y reconoce que, en aquel momento, se quedó petrificado.

"Auténticos héroes"

"Había auténticos héroes", dice sobre quienes tomaron la iniciativa para ayudar.

Mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona, entre los pasajeros evacuados se respira incertidumbre. Algunos presentan heridas visibles; otros esperan noticias de sus acompañantes o intentan averiguar cómo podrán regresar a casa. Los voluntarios y vecinos de localidades cercanas se han volcado con los afectados: los trasladan en sus propios coches hasta puntos habilitados y les proporcionan agua y mantas.

La ayuda también convive con el desconcierto. Según relata Nicolás, las indicaciones sobre los traslados no siempre eran claras y algunos pasajeros no sabían si podían marcharse por sus propios medios o debían esperar a que alguien acudiera a recogerlos.

Él ya ha podido hablar con su padre, que se ha puesto inmediatamente en camino desde Cádiz para buscarlo.

Nicolás viajaba para pasar tiempo con su novia, con quien mantiene una relación a distancia mientras estudian en Madrid y Sevilla. Se había levantado pensando que iba a disfrutar de un buen día. Ahora, después de sobrevivir al impacto y contemplar las consecuencias del accidente, solo intenta procesar lo ocurrido.

"Te levantas por la mañana pensando que va a ser un día muy chulo y ahora te encuentras con esto".