La UME prepara una morgue provisional en Toledo tras confirmarse 64 muertos en el accidente ferroviario

El dispositivo para recibir en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo los cadáveres de las al menos 64 personas fallecidas en el accidente de dos trenes en Urda ya se ha puesto en marcha.

Un camión y algunos vehículos más de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado ya hasta allí, con el material necesario para instalar una morgue provisional en el descampado junto al edificio ubicado en la calle Dinamarca de la capital castellanomanchega.

Además, las autoridades han establecido un cordón policial en ambos extremos de la citada calle. A la zona también se están desplazando particulares para retirar sus coches estacionados, con el objetivo de facilitar el dispositivo de recepción de los cuerpos sin vida.

En este sentido, la UME está realizando una labor similar a la que llevó a cabo en el accidente de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos.

12 forenses

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en Urda (Toledo) que en el Instituto Anatómico Forense toledano trabajarán un total de 12 forenses.

Asimismo, ha confirmado que hasta el momento ya se han contabilizado 64 fallecidos, mientras que los servicios de rescate "siguen buscando más posibles cadáveres entre los amasijos de trenes".

Para agilizar lo máximo posible las labores de identificación, la Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario.

El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas para así poder agilizar el proceso de identificación, según ha confirmado a este medio fuentes del Instituto Armado.

Estas dependencias están ubicadas en las Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla n.º 8, Sevilla) y las Comandancias de Córdoba (Entrada por Avenida de los Mozaharabes) y de Toledo (Avenida Barber n.º 42).