Imagen del tren de Iryo descarrilado tras el accidente en los Yébenes. Imagen cedida.

Al menos 39 muertos en el choque entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo): dos vagones han caído por un terraplén

Dos trenes de pasajeros han colisionado este miércoles a primera hora de la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo). Fuentes Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha han confirmado que habría al menos 39 muertos.

Los hechos han ocurrido a las 8.54 horas y, tras la colisión, dos vagones han caído por un terraplén. El accidente ha tenido lugar entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118.

Los trenes afectados son un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, del trayecto entre Madrid y Sevilla. Según las primeras informaciones, habría sido el AVE el que ha impactado contra el Iryo.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

Por su parte, el alcalde Urda, Manuel Galán, ha informado en el 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco que Protección Civil ha pedido al municipio que se habilite alguna zona para albergar a heridos si fuese necesario. Por ello, desde el Consistorio ya trabajan para habilitar el pabellón municipal de la localidad.

Administraciones como la Junta o el Ayuntamiento de Toledo han comunicado la anulación de toda su agenda prevista para este miércoles.

Circulación interrumpida

Por su parte, Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.