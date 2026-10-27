El Seprona investiga a un hombre tras aparecer muerto a tiros un halcón peregrino en un coto de caza de Guadalajara

El Servicio de Protección Natural (Seprona) de la Guardia Civil investiga a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por la muerte de un halcón peregrino en un coto de caza de la comarca de la Alcarria, en Guadalajara.

El ejemplar, de la especie Falco peregrinus, estaba vinculado a un proyecto de reintroducción de halcones peregrinos en Burgos. La investigación comenzó después de que el responsable del proyecto alertase de que uno de los ejemplares que se encontraba en la provincia de Guadalajara había dejado de emitir su señal GPS.

Ante la falta de movimiento del dispositivo, el responsable del seguimiento se desplazó hasta la zona para tratar de localizar al ave.

Fue entonces cuando encontró el cadáver del halcón, que presentaba indicios compatibles con una muerte causada por disparos. Tras comunicar el hallazgo el servicio de emergencias 112, agentes medioambientales acudieron al lugar, recogieron el ejemplar y lo trasladaron al Minizoo de Guadalajara, centro de referencia de fauna silvestre, donde se le practicó la correspondiente necropsia.

Vainas de cartuchos

Paralelamente, agentes del Seprona inspeccionaron el lugar en el que había sido localizado el ave y recogieron numerosas vainas de cartuchos. Según explica la Guardia Civil, por su aspecto podrían haber sido disparados recientemente.

Las pesquisas posteriores permitieron identificar a un hombre de 46 años como presunto autor de los hechos. La investigación apunta a que habría abatido al halcón peregrino durante la actividad cinegética en el coto de caza.

El halcón peregrino se encuentra incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La normativa estatal prohíbe, entre otras conductas, cualquier actuación realizada con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de estas especies.

Posibles consecuencias

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 334 del Código Penal, relativo a la protección de la fauna silvestre. Este artículo contempla para quien, contraviniendo las normas de protección, cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre una pena de seis meses a dos años de prisión o multa de ocho a 24 meses. Además, establece la inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar durante dos a cuatro años.

En este caso, al tratarse de un halcón peregrino y no de una especie catalogada estatalmente como 'en peligro de extinción', no resultaría aplicable, con los datos conocidos, el agravamiento previsto en el artículo 334 para esos casos.

La normativa de Castilla-La Mancha contempla además consecuencias administrativas para determinadas conductas relacionadas con la caza. La Ley de Caza regional considera infracción grave dar muerte durante el ejercicio legal de la caza a una especie no cinegética o a especies cinegéticas no declaradas cazables en la Orden Anual de Vedas.

Las infracciones graves pueden sancionarse con multas de entre 601 y 6.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante uno a tres años.

No obstante, la propia Ley de Caza establece que, cuando una infracción pudiera ser constitutiva de delito, debe ponerse en conocimiento del órgano judicial competente y suspenderse el procedimiento sancionador administrativo.