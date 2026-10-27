Dos guardias civiles salvan la vida a una mujer al sufrir una parada cardiorrespiratoria en una calle de Gerindote

Dos agentes de la Guardia Civil han logrado reanimar a una mujer que se encontraba en parada cardiorespiratoria en plena vía pública en Gerindote (Toledo), después de localizarla tendida en el suelo, semiinconsciente y con graves dificultades para respirar.

Los hechos ocurrieron después de que los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Torrijos recibieran un aviso que alertaba de la situación de la mujer. Los guardias civiles se desplazaron inmediatamente hasta el lugar y, al comprobar su estado, solicitaron asistencia sanitaria urgente.

Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.

Tras varios minutos de intervención, la mujer recuperó la consciencia y las constantes vitales, e incluso pudo responder a algunas preguntas de los agentes, según ha informado la Guardia Civil.

Una vez que llegaron los sanitarios, los guardias civiles colaboraron en el traslado de la mujer hasta la ambulancia, que la evacuó al Hospital Universitario de Toledo para recibir atención médica.

La actuación de los agentes permitió asistir a la mujer en los primeros momentos de la emergencia, cuando presentaba dificultades respiratorias y se encontraba en un estado de semiinconsciencia.

La Guardia Civil destaca la importancia de una respuesta rápida ante este tipo de situaciones, en las que las maniobras de reanimación pueden resultar determinantes.