Un menor de 8 años se electrocuta y queda inconsciente al bajar de una atracción de feria en Consuegra (Toledo)

Un menor de 8 años ha tenido que ser evacuado de urgencia al hospital al electrocutarse cuando descendía de una atracción de feria en Consuegra (Toledo).

Los hechos han tenido lugar a las 18:16 horas de este domingo en la plaza de San Juan de esta localidad manchega que durante el fin de semana ha celebrado su tradicional Fiesta de la Rosa del Azafrán.

Según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, cuando el menor se estaba bajando de la atracción, ha recibido una descarga eléctrica por la que ha quedado inconsciente en el suelo.

Rápidamente, ha sido movilizado el médico de urgencias del municipio que le ha practicado los primeros auxilios. Posteriormente, una UVI móvil del Sescam ha procedido a su evacuación al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local para investigar los detalles de este suceso.

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