Golpe al cultivo de marihuana en la provincia de Toledo: 15 detenidos y 2.111 plantas de cannabis requisadas

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos operaciones antidroga en El Casar de Escalona y Numancia de la Sagra (Toledo) en la que han desmantelado sendos cultivos indoor con 2.111 plantas de marihuana y han detenido a 15 personas.

En volumen, 14 de los detenidos pertenecen a la operación 'NUM-26' desarrollada por los agentes del Área de Investigación del puesto de la Guardia Civil de Valmojado en colaboración con la Policía Municipal de Villa de Vallecas.

La investigación arrancó al detectarse la posible existencia de varios inmuebles destinados a esta actividad en la provincia de Toledo, cuya producción era posteriormente distribuida en Madrid, según precisa la Guardia Civil.

Las investigaciones se centraron en tres domicilios y una finca rústica situados en la localidad de Numancia de La Sagra en las que los agentes pudieron determinar la existencia de una "estructura organizada y jerarquizada", cuyos integrantes utilizaban tanto inmuebles ocupados como viviendas de carácter residencial para el cultivo de la droga.

Durante la fase de explotación de la operación se llevaron a cabo tres entradas y registros simultáneos en viviendas y otro en una finca rústica. Como resultado, 14 personas fueron detenidas y se intervinieron 1.411 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, así como 21 bolsas de cogollos preparados y envasados. Los detenidos tenían sus residencias en diferentes municipios de las provincias de Toledo y Madrid.

Operación 'EKI'

Esta actuación se suma a la operación 'EKI' llevada a cabo por los agentes del puesto de Santa Olalla, en colaboración con la Policía Local de El Casar de Escalona y que se saldó con un detenido y una persona investigada como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se realizó una entrada y registro en el inmueble objetivo, donde se intervinieron 700 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, además de los instrumentos y materiales necesarios para la instalación y el mantenimiento de la plantación.

La operación culminó con la detención de un varón y a la investigación de otra persona, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Estas dos intervenciones se suman a la operación “Alcahuete Verde”, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo, que tuvo como resultado la detención de 11 personas, 7 entradas y registros, y la intervención de 2.630 plantas de marihuana, 4 kilos de cogollos envasados al vacío, así como diversas cantidades de otras sustancias estupefacientes, como hachís y cocaína.

En conjunto, las tres operaciones han permitido intervenir más de 4.700 plantas de marihuana y detener a 26 personas en distintos municipios de la provincia de Toledo.