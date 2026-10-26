Un ladrón reincidente, detenido por robar 500 kilos de cable de cobre en tres polígonos industriales de Albacete

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años, con antecedentes por delitos similares, como presunto autor de varios robos de cable de cobre en tres polígonos industriales de Lezuza y Albacete capital, así como en una calle de La Gineta. En la operación, los agentes han aprehendido 500 kilos de este material presuntamente robados.

La operación 'Netral' arrancó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción del cableado eléctrico de las farolas de los tres polígonos industriales, concretamente el cable de cobre de toma de tierra de las arquetas del alumbrado público, según explica la Benemérita en nota de prensa.

Fruto de las investigaciones, los agentes pudieron constatar que el autor realizaba días antes y de día una inspección previa con su propio vehículo por las calles de los polígonos donde, posteriormente, en horas nocturnas y con escaso movimiento de trabajadores, abría las arquetas de las farolas y cortaba el cable de cobre de toma de tierra sin que estas se apagasen, evitando así que nadie se percatara de la sustracción.

Tras extraer el cable estirando de sus conducciones, lo troceaba, lo cargaba en su coche y volvía a colocar la tapa de la arqueta en su sitio para no dejar rastro aparente.

Además, la investigación policial también ha permitido atribuir al detenido un robo en el garaje de un particular de la localidad de Lezuza y un delito de daños provocados en la cristalera de una gasolinera de la capital albaceteña, cuando esta se encontraba cerrada al público.

Efectos intervenidos

En esta operación, los agentes han logrado recuperar 500 kilos de cobre sustraído en el polígono industrial de Lezuza así como un compresor robado en el garaje de un particular de la misma localidad, que ya se encuentra en poder de su legítimo propietario.

Al detenido, los investigadores le atribuyen dos presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas, tres de hurto y otro de daños.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Albacete, junto con el arrestado, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de Albacete, que ha entendido de las actuaciones.

Durante las investigaciones, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Albacete ha contado con la colaboración de efectivos de los Puestos de la Guardia Civil de Aguas Nuevas, La Gineta, Pozo Cañada y Lezuza.