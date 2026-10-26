Conmoción entre los Agentes Medioambientales por la muerte de un compañero: "Siempre formarás parte del Cuerpo"

Los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han dedicado un sentido mensaje a su compañero A.M.F., fallecido este domingo en un accidente de tráfico cuando circulaba en bicicleta por una carretera de Hontoba (Guadalajara).

En un mensaje publicado en Instagram, sus compañeros lamentan "profundamente" esta pérdida y trasladan su "más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia, amistades y compañeros en estos momentos tan difíciles".



"Siempre formarás parte de este Cuerpo", apuntan para después terminar con un "descanse en paz, compañero".

Accidente de bicicleta

A.M.F., de 50 años, fallecía este domingo cuando circulaba en bicicleta por la carretera provincial GU-215 dentro del término municipal de Hontoba (Guadalajara).

Desde el servicio de urgencias y emergencias 112 señalaban que nada más conocerse el accidente movilizaron un helicóptero medicalizado que finalmente no tuvo que actuar porque el médico de urgencias certificaba el fallecimiento.

Al parecer, el fallecido circulaba por el kilómetro 2 de la citada vía cuando se cayó al suelo y fue atropellado por un vehículo.