Muere un ciclista de 50 años en Guadalajara al ser atropellado por un turismo tras caerse de su bicicleta
Los hechos han ocurrido en la GU-215, a su paso por el término municipal de Hontoba.
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Un ciclista de 50 años ha muerto este domingo al caer al suelo y ser atropellado por un turismo cuando circulaba por la GU-215, a su paso por Hontoba (Guadalajara).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 11.22 horas de la mañana, en el kilómetro 2 de la citada carretera provincial.
Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado y sanitarios, que solo han podido confirmar el fallecimiento. También han acudido agentes de la Guardia Civil.