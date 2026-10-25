Muere un ciclista de 50 años en Guadalajara al ser atropellado por un turismo tras caerse de su bicicleta

Un ciclista de 50 años ha muerto este domingo al caer al suelo y ser atropellado por un turismo cuando circulaba por la GU-215, a su paso por Hontoba (Guadalajara).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 11.22 horas de la mañana, en el kilómetro 2 de la citada carretera provincial.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado y sanitarios, que solo han podido confirmar el fallecimiento. También han acudido agentes de la Guardia Civil.