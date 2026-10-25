Cinco jóvenes heridos por el choque entre dos turismos en una rotonda de Valdepeñas

Cinco jóvenes han resultado heridos en una colisión entre dos turismos en una rotonda de Valdepeñas durante la madrugada del sábado al domingo.

Tres de ellos, de 31, 33 y 18, han sido evacuados al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares; mientras que los otros dos, de 20 años cada uno, han sido llevados al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.

Los hechos han ocurrido a las 2.20 horas de la madrugada en la rotonda del 'obelisco', en la Avenida del Vino de la ciudad.

Además de dos ambulancias y una UVI, hasta el lugar también han acudido bomberos del parque de Valdepeñas y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.