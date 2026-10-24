Localizan en Sevilla a Samara, la menor de edad desaparecida en Talavera de la Reina: "Se había escapado con su pareja"

Punto y final a la búsqueda urgente de Samara G.D., la joven de Talavera de la Reina (Toledo) a la que se le había perdido el rastro el pasado viernes 23 de octubre y cuyo cartel de búsqueda había sido difundido por la Asociación SOS Desaparecidos.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la chica de 17 años "ha sido localizada en Sevilla" tras constatarse que no se trataba de una desaparición, sino que "se había escapado voluntariamente de su casa con su pareja".

Tras las gestiones e investigaciones de los agentes, se ha podido ubicar el paradero exacto de la menor de edad y se ha procedido a dar aviso a su entorno familiar. "Los padres van a retirar la denuncia lo antes posible", ratifican las mismas fuentes policiales.

La joven cumplirá los 18 años "en breve", según la Policía, momento en el que alcanzará la mayoría de edad legal a efectos jurídicos.Con su localización en tierras andaluzas, el caso queda cerrado.