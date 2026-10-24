Un agricultor de Guadalajara encuentra en su finca un proyectil de la Guerra Civil: finalmente ha sido desactivado

Un agricultor de Abánades (Guadalajara) halló en su finca este pasado miércoles un proyectil de artillería originario de la Guerra Civil que ha tenido que ser desactivado por una dotación del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) de la Guardia Civil.

El hombre avisó del hallazgo del explosivo, que se encontraba bastante oxidado, al servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha y hasta el lugar se desplazó una patrulla de Trillo.

Los agentes permanecieron en el lugar custodiando el artefacto hasta la llegada de los especialistas del SEDEX de Valdemoro (Madrid) que se hicieron cargo del artefacto y procedieron a su desactivación.

Recuerdan que el deterioro que presentan algunos de estos artefactos puede generar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la mayoría conserva intacta su carga explosiva por lo que su manipulación supone un riesgo muy elevado. Por ello, recomiendan no tocarlo, moverlo ni manipularlo bajo ningún concepto.

Asimismo, se aconseja señalizar o recordar su ubicación para facilitar su posterior localización y comunicar el hallazgo a la Guardia Civil por el medio más rápido disponible.