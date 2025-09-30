Piden ayuda para encontrar a Nicolás, un hombre de 56 años desaparecido en Ciudad Real: necesita medicación

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Nicolás, un hombre de 56 años desaparecido en Ciudad Real capital.

La alerta se ha emitido después de un día en paradero desconocido, ya que desapareció este lunes 29 de septiembre.

Además, el órgano perteneciente al Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas ha detallado que se trata de una desaparición especial ya que Nicolás necesita medicación.

Ayuda ciudadana

El CNDS ha difundido una fotografía del hombre y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

El desaparecido mide 1,90 metros y es de complexión corpulenta. Además, tiene el pelo negro y los ojos de este mismo color.

Por último, piden a quien pueda tener información sobre esta persona que se ponga en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.