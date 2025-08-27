Conciertos gratis en Daimiel de Paco Candela, Nyno Vargas y DJ Alvama Ice por las cancelaciones de Camela y Maka

El Ayuntamiento de Daimiel ha confirmado oficialmente la suspensión de los conciertos de Camela y Maka contemplados en la programación de 'Daimiel en concierto' dentro de la celebración de las Ferias y Fiestas de la localidad. Como solución, la empresa adjudicataria del evento, SYS Producciones, ha confirmado que Paco Candela, Nyno Vargas y DJ Alvama Ice actuarán gratis.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el motivo de la suspensión del concierto de Camela tiene que ver con el estado de salud de su cantante, Dioni. Tras el último parte médico presentado por el grupo este mismo martes, su situación "hace imposible su actuación" este mismo domingo.

La solución que han encontrado es programar, también de manera gratuita, el espectáculo de Paco Candela.

En cuanto a Maka, uno de los responsables de su productora, Marco Givica, ha reafirmado que como ya avanzaron en redes sociales, la suspensión se debe a "la baja venta de entradas". Unos datos que hacen “inviable” el espectáculo del cantante y compositor español de fusión flamenca, hip hop y reguetón.

La productora confirmó la devolución íntegra de las entradas online y también en el punto de venta física habilitado.

De esta manera, el único concierto que no será gratuito es el de Manu Carrasco, que según los organizadores “ está a punto de agotar entradas”.

Programación completa

De esta manera, el ciclo constará de las actuaciones de la Orquesta Panorama (sábado, 30 de agosto), Paco Candela (domingo, 31 de agosto), Orquesta Diamante (lunes, 1 de septiembre), Demarco (martes, 2 de septiembre), Momo y homenaje a Queen (miércoles, 3 de septiembre), el ‘Daimiel Urban Fest’ con Dj Alvama Ice y Nyno Vargas (jueves, 4 de septiembre) y Manuel Carrasco (viernes, 5 de septiembre),