El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la prórroga del contrato del transporte sanitario aéreo de Castilla-La Mancha para 2027 por un montante cercano a los 10,8 millones de euros.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha señalado que "esta inversión permitirá mantener la prestación de un servicio esencial para la atención a las urgencias y emergencias sanitarias", especialmente en aquellas situaciones en las que la rapidez de intervención y el acceso a recursos asistenciales especializados resultan determinantes.

Padilla ha explicado que este servicio está compuesto por cuatro helicópteros medicalizados que se distribuyen de manera estratégica por el territorio regional. Dos, con bases en Ciudad Real y Cuenca, prestan servicio las 24 horas del día, mientras que los otros dos, ubicados en Toledo y Albacete, operan desde el amanecer hasta el ocaso.

Todos ellos apoyados en una red de 237 helipuertos y helisuperficies sanitarias distribuidas por las cinco provincias de la región.

"Son auténticas unidades de cuidados críticos capaces de desplazar profesionales, equipamiento y tratamientos especializados hasta el lugar donde se produce la emergencia", ha señalado.

Además, ha añadido que este servicio permite atender directamente en el lugar donde se produce una emergencia como el traslado de pacientes críticos entre centros hospitalarios; así como participar en operaciones relacionadas con el transporte de órganos para trasplantes y otras actuaciones sanitarias de especial complejidad.

Transfusiones sanguíneas

La portavoz del Ejecutivo ha destacado uno de los principales avances asistenciales del transporte sanitario aéreo: hacer transfusiones sanguíneas prehospitalarias que permiten administrar sangre a pacientes con hemorragias graves en el propio lugar de la emergencia o durante su traslado al hospital.

"La importancia de disponer de estos recursos quedó especialmente patente durante la respuesta al reciente accidente ferroviario de Urda, en Toledo, cuando, por primera vez en la historia del servicio, se movilizaron simultáneamente los cuatro helicópteros sanitarios de Castilla-La Mancha para atender una misma emergencia", ha recordado.

Durante aquel operativo, los helicópteros del Sescam trasladaron a 16 pacientes y realizaron ocho transfusiones sanguíneas prehospitalarias, poniendo de manifiesto "la capacidad de coordinación y respuesta de los recursos regionales ante una emergencia de especial complejidad", ha detallado Padilla.

Por lo demás, el servicio mantendrá sus actuales condiciones de funcionamiento durante los próximos doce meses, desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 20 de diciembre de 2027. Paralelamente, como ha explicado la consejera, el Sescam está desarrollando los trabajos preparatorios para la futura licitación del transporte sanitario aéreo.

Esta prórroga coincide con la reciente conmemoración del 25 aniversario del transporte sanitario aéreo de Castilla-La Mancha, un servicio que comenzó su actividad el 4 de noviembre de 2001 y que, desde entonces, ha realizado más de 43.600 intervenciones.