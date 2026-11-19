Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad, este jueves en un acto en la UCLM en Toledo. JCCM

La negociación para mejorar las condiciones de los médicos del Sescam "avanza en un clima estupendo, como siempre"

Regular las jornadas laborales, reducir las cargas asistenciales, reorganizar las agendas y reforzar las plantillas, son algunas de las reivindicaciones que el sindicato médico de la región ha puesto sobre la mesa del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y de la Consejería de Sanidad.

Estos y otros asuntos se han abordado esta semana entre el sindicato y el servicio público de salud tras cinco meses sin diálogo, que se ha reanudado en plena huelga de médicos que, por el momento, no ha afectado a la región, ya que el sindicato decidió suspender los paros previstos al retomarse las negociaciones con el Sescam.

Hoy, a preguntas de los medios, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que la reunión se desarrolló "en un clima estupendo, como siempre" y no ha dudado en que habrá "posturas de acuerdo" desde el diálogo.

"La reunión de ayer fue precisamente para poner en común las ideas que deben marcar el futuro de las relaciones entre los profesionales y el Servicio de Salud", ha comentado el responsable regional de Salud.

Fernández Sanz también ha destacado que el diálogo es clave en la negociación como ha ocurrido "siempre en Castilla-La Mancha con los sindicatos a lo largo de estos 11 años".

Asimismo, el consejero ha señalado que desde el Gobierno regional "no tenemos ninguna duda de que vamos a tener posturas de acuerdo y vamos a seguir con la desconvocatoria que ellos hicieron en su día", en relación a la suspensión de los paros previstos y desconvocados por el sindicato.

En cuanto a la predisposición de la Consejería y del Sescam para atender las demandas de los profesionales médicos, Fernández Sanz ha afirmado que se va "a abonar el terreno" para que el diálogo sea la manera de llegar a acuerdos "como siempre lo ha sido".

La próxima reunión, como ha avanzado el consejero minutos previos a su participación en las III Jornadas de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, será en diciembre.