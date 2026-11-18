Nuevo episodio violento en el Hospital de Toledo: un paciente amenaza de muerte e intenta agredir a un médico

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión sufrida por profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo durante la madrugada del pasado sábado.

El responsable es un paciente que ya había protagonizado otros episodios violentos con anterioridad.

Los hechos ocurrieron cuando el paciente comenzó a mostrarse agresivo, enfrentándose al médico e intentando agredirlo físicamente, profiriéndole incluso amenazas de muerte.

Durante el forcejeo, una enfermera resultó contusionada mientras que dos celadores resultaron afectados.

Ante la situación, tuvieron que acudir al centro e intervenir agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Falta de plantilla"

CSIF ha vuelto a alertar que "la falta de plantilla y la sobrecarga asistencial provocan demoras en los tiempos de atención, incrementando el malestar y la impaciencia de los pacientes y familiares".

Aunque estas circunstancias no justifican en ningún caso las agresiones, "sí evidencian la necesidad de reforzar los recursos humanos y las medidas de seguridad para prevenir situaciones de riesgo".

"Los profesionales sanitarios acuden a su puesto de trabajo para atender y cuidar a la ciudadanía. No pueden desempeñar su labor bajo amenazas, agresiones o miedo por su integridad física. La violencia contra los profesionales sanitarios y del ámbito público no puede normalizarse. Proteger a quienes nos cuidan es una obligación", ha sentenciado CSIF.