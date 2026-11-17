Concentración de médicos en las puertas del Hospital Universitario de Toledo en octubre de 2025. Javier Longobardo

El Sescam retoma las negociaciones con los sindicatos médicos tras meses de silencio y en plena huelga

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) retomará las negociaciones con los sindicatos médicos para abordar sus reivindicaciones laborales y asistenciales, después de que las conversaciones quedaran interrumpidas el pasado mes de junio.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, 18 de noviembre, y llega en plena huelga médica a nivel nacional, aunque en Castilla-La Mancha se han aplazado los paros que estaban previstos tras el compromiso de la Administración de volver a sentarse a negociar.

Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Jorge Curiel, representante del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, quien ha recordado que ambas partes comenzaron a negociar durante el primer semestre del año, pero que la Consejería de Sanidad y el Sescam interrumpieron las conversaciones en junio. Desde entonces, según ha denunciado, los profesionales no habían vuelto a recibir noticias sobre sus propuestas.

La convocatoria de huelga ha propiciado un cambio de escenario. Curiel ha señalado que, después de recibir una llamada de la Administración la semana pasada para retomar el diálogo, los sindicatos decidieron retirar los paros que estaban programados a la espera de conocer la respuesta del servicio regional de salud.

"Hemos quitado los paros que estaban convocados a expensas de ver qué plantea el Sescam y la Consejería y cómo responden a nuestras peticiones", ha explicado.

No obstante, ha matizado que la huelga continúa convocada y que la suspensión de las jornadas de paro no supone su desconvocatoria definitiva.

70 pacientes al día

Entre las principales reivindicaciones que los representantes médicos trasladarán a la Administración figuran la regulación de las jornadas laborales, la reducción de las cargas asistenciales, la reorganización de las agendas y el refuerzo de las plantillas.

Uno de los puntos que más preocupa al colectivo es la situación de la Atención Primaria. Curiel, médico de familia, ha denunciado que hay profesionales que tienen que atender diariamente a 60 o 70 pacientes, una situación que considera incompatible con una atención sanitaria de calidad.

"No se puede seguir con las agendas que tenemos los médicos, de 60, de 70 pacientes al día, de 50", ha advertido, no sin antes defender que las agendas de Medicina de Familia deberían ajustarse a un máximo de 30 pacientes diarios, "como establece la Organización Mundial de la Salud".

Para el representante sindical, regular las cargas de trabajo y aumentar las plantillas son medidas "imprescindibles" tanto para mejorar las condiciones de los profesionales como para reducir las listas de espera que soporta la sanidad regional.

Otros servicios de salud

Curiel ha asegurado que las reivindicaciones planteadas por los sindicatos "no son desproporcionadas" y que están respaldadas por un estudio comparativo de los acuerdos alcanzados en otros servicios autonómicos de salud.

Según ha explicado, el Sindicato Médico ha recopilado las mejoras laborales y retributivas que se han pactado en otras comunidades autónomas y ha trasladado esa documentación al propio Sescam para respaldar sus propuestas.

"Hemos hecho un estudio de todo lo que se ha firmado en los demás servicios de salud, qué mejoras están haciendo y, a partir de ahí, hemos planteado nuestras reivindicaciones", ha señalado.

El representante sindical considera que Castilla-La Mancha debe avanzar en cuestiones que ya se están abordando en otros territorios y reclama que la Administración "asuma compromisos concretos en materia de jornada, organización asistencial y recursos humanos".

Además, ha rechazado que la falta de médicos sea el argumento para justificar las dificultades del sistema sanitario, ya que como ha dicho el problema está relacionado con la falta de contratación y con la planificación de los recursos disponibles.

En este sentido, ha criticado que se deriven pacientes a la sanidad privada para aliviar las listas de espera y ha defendido que la red pública debe contar con los medios suficientes para atender a los ciudadanos.

"Tiene que haber una sanidad pública eficiente y que atienda a sus pacientes. No puedes sustituir la sanidad pública con la privada", ha concluido.