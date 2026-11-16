Si quieres vacunarte contra la gripe en Castilla-La Mancha, este martes podrás hacerlo sin cita previa: lugares y horarios

Castilla-La Mancha habilitará este martes, 17 de noviembre, hasta 16 puntos de vacunación contra la gripe sin necesidad de cita previa y con un horario extraordinario de 9:00 a 20:00 horas.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno regional, pretende facilitar el acceso a la vacuna a quienes todavía no se han inmunizado y reforzar la protección frente al virus en plena campaña de vacunación.

Los centros habilitados para esta jornada extraordinaria de vacunación, que se distribuyen por las cinco provincias de Castilla-La Mancha, son los siguientes:

Albacete

Centro de especialidades de la calle San Juan, en Albacete capital

Centro de salud Almansa I

Centro de salud de Caudete

Centro de salud Hellín II

Centro de Salud de Villarrobledo

Ciudad Real

Centro de salud Alcázar II

Centro de salud Ciudad Real III

Centro de salud Manzanares I

Centro de salud de La Solana

Centro de salud Barataria/PAC Puertollano

Centro de salud Tomelloso I

Sala de extracciones del hospital de Valdepeñas

Cuenca

Centro de salud Cuenca 4

Guadalajara

Centro de salud Manantiales

Toledo

Centro de salud de Buenavista, en Toledo capital

Centro de salud Río Tajo, en Talavera de la Reina

La directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Montserrat Hernández, ha explicado que se trata de "una iniciativa que ya hemos desarrollado en años anteriores y que busca facilitar el acceso a la vacunación a todas aquellas personas que todavía no han podido vacunarse".

Hernández ha recordado que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir la enfermedad y sus consecuencias más graves. "Reducimos el riesgo de enfermedad, de complicaciones, de ingresos hospitalarios graves y, sobre todo, contribuye a proteger a las personas más vulnerables de nuestro entorno", ha señalado.

Por ello, la responsable del Sescam ha animado especialmente a las personas incluidas en los grupos de riesgo, a los mayores y a quienes conviven o trabajan con población vulnerable a aprovechar esta jornada extraordinaria. No obstante, los puntos estarán abiertos al conjunto de la población, sin que sea necesario pertenecer a ninguno de estos colectivos.

Quién debería vacunarse

Según recoge la web del Sescam, la vacunación está dirigida fundamentalmente a "las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de tener la gripe y las personas que están en contacto con ellas, ya que les pueden transmitir la enfermedad".

Entre los principales grupos destinatarios figuran las personas de 60 años o más, con especial atención a quienes viven en instituciones cerradas; las personas de entre 5 y 59 años con patologías que elevan el riesgo de complicaciones; las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, y las mujeres durante el puerperio que no se hayan vacunado durante el embarazo.

También se incluye a la población infantil de entre seis meses y siete años, las personas fumadoras y los menores de entre 5 y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

La campaña contempla, además, a quienes pueden transmitir el virus a personas vulnerables. Es el caso de cuidadores y convivientes de personas con mayor riesgo, profesionales sanitarios y sociosanitarios, trabajadores de oficinas de farmacia y personal de guarderías y centros de educación infantil.

La vacunación también está recomendada para trabajadores de servicios públicos esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, los bomberos y los servicios de protección civil.

La campaña 2026/2027 comenzó el 1 de octubre con la población infantil y se extendió al resto de colectivos el día 7. Según el calendario previsto por el Sescam, se prolongará hasta finales de marzo.

Quienes no puedan acudir a los puntos extraordinarios de este martes pueden solicitar cita a través de la aplicación Mi Salud Digital, la página web de Sanidad de Castilla-La Mancha o llamando a su centro de salud o consultorio local.

Pocos efectos secundarios

Por último, el Sescam recuerda que la vacuna de la gripe tiene pocos efectos secundarios.

El más frecuente es el dolor en el lugar de la inyección, generalmente de corta duración. En algunos casos pueden aparecer fiebre, malestar, dolor de cabeza o molestias musculares y articulares, que suelen desaparecer en uno o dos días.