Los médicos de Castilla-La Mancha aplazan la huelga que habían convocado a partir del lunes 16 de noviembre

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha informado sobre su decisión de aplazar la huelga programada a partir del 16 de noviembre en la Sanidad de Castilla-La Mancha tras la reactivación de las negociaciones con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Desde la organización, que ha tomado la decisión en el Comité Ejecutivo reunido en una sesión extraordinaria en este miércoles, argumentan que se trata de un aplazamiento, no una desconvocatoria, enmarcado en un "ejercicio de responsabilidad y voluntad de favorecer una solución negociada al conflicto".

"La reapertura del diálogo, tras más de cuatro meses de interrupción, constituye un primer resultado positivo de la convocatoria de huelga y de la unidad, el compromiso y la determinación demostrados por los médicos y facultativos del Sescam", ha valorado.

Los representantes de CESM-CLM añaden que siempre han defendido que "la huelga no es un fin en sí mismo", sino "una herramienta legítima para conseguir mejoras reales en las condiciones laborales, profesionales y retributivas de nuestro colectivo, que contribuyan también a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que recibe la ciudadanía".

De esta manera, por "responsabilidad, coherencia y voluntad negociadora", consideran conveniente "dar una oportunidad a esta nueva etapa de diálogo, sin renunciar a nuestras reivindicaciones y a nuestra capacidad de movilización".

Del mismo modo, puntualizan que la evolución de las negociaciones determinará las próximas decisiones a este respecto.

"Nuestro objetivo es alcanzar acuerdos concretos, con compromisos, plazos definidos y garantías de cumplimiento, que permitan avanzar en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos y facultativos del Sescam", añaden.

Por ello, avisan que si "las negociaciones no avanzan de manera satisfactoria o no se traducen en compromisos suficientes", CESM-CLM "mantiene intacta su capacidad de movilización y se reserva la posibilidad de reactivar la huelga".

Convocatoria

El CESM-CLM había llamado a la huelga indefinida a médicos, facultativos y residentes del Sescam a partir del 16 de noviembre ante la "falta de avances" en la negociación con la administración regional.

Según informaban los representantes del sindicato, la movilización iba a consistir en paros de 24 horas durante los lunes, miércoles y viernes sin fecha prevista de finalización.

El vicepresidente regional de CESM-CLM, Jesús Cuesta, explicaba que habían tomado esta decisión por la parálisis de la negociación, suspendida desde el mes de junio, y la "ausencia de respuesta a las propuestas presentadas para reforzar las plantillas médicas en las cinco provincias".