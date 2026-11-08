Una paciente de Castilla-La Mancha pide 130.000 euros al Sescam por una quemadura vaginal: el Consultivo lo rechaza

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha resuelto que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) no debe indemnizar a una paciente que reclamó 130.394,72 euros por las lesiones y secuelas que atribuyó a una colposcopia realizada en septiembre de 2024 en un hospital de la provincia de Ciudad Real.

El órgano reconoce que la mujer sufrió una quemadura vaginal después de la prueba, pero concluye que no existen pruebas suficientes para atribuirla a una actuación médica incorrecta.

El dictamen del Consultivo, fechado el 24 de septiembre de 2026, analiza la reclamación presentada por la paciente, que situaba el origen de sus problemas en una colposcopia practicada el día 26 de aquel mes.

Según su relato, durante la exploración se prolongó excesivamente la aplicación de ácido acético, lo que le provocó quemaduras en la vagina. También sostenía que fue enviada a casa pese a sus molestias y que tuvo que acudir a Urgencias esa misma noche.

Allí recibió un diagnóstico de "quemadura vaginal grado I-II", lesión que fue reconocida posteriormente por el propio jefe del Servicio de Ginecología. "Es indudable que la quemadura vaginal se produjo", recoge el dictamen, que admite que podría haberse originado durante la colposcopia.

Sin embargo, el Consejo establece una diferencia fundamental entre la existencia de la lesión y la responsabilidad de la Administración sanitaria. "La mera apreciación de un daño no es suficiente para que pueda imputarse la responsabilidad pretendida de la Administración sanitaria", advierte.

A su juicio, correspondía a la reclamante demostrar que la quemadura fue consecuencia de una actuación médica incorrecta, algo que considera que no ha quedado probado.

No acredita una mala praxis

Uno de los elementos determinantes es el informe del jefe de Obstetricia y Ginecología. Según este documento, la preparación del ácido acético y del Lugol se realizó con las concentraciones habituales y recomendadas para este tipo de exploraciones, con una dilución del 3 al 5 %. La paciente, además, había sido sometida anteriormente a varias colposcopias sin incidencias.

El informe reconoce que el ácido acético puede provocar quemaduras en la mucosa vaginal si se utiliza durante demasiado tiempo o en concentraciones elevadas. No obstante, señala que en la historia clínica no consta que se excediera el tiempo de aplicación y que la concentración empleada fue similar a la de las exploraciones anteriores.

También considera adecuado el tratamiento posterior. En las revisiones de diciembre de 2024 y enero de 2025 no se apreciaron lesiones en la mucosa vaginal. "No dudo que la paciente haya tenido una quemadura, el tratamiento de la misma fue correcto y las revisiones mostraron una recuperación de la mucosa vaginal dentro de la normalidad", señala el jefe del servicio.

El Consejo tiene en cuenta, además, que la mujer ya presentaba problemas de dolor vaginal y dificultades en sus relaciones sexuales antes de la colposcopia. La historia clínica recogía molestias desde 2022 y un diagnóstico de síndrome miofascial en 2023, por lo que cuestiona que todas las secuelas reclamadas puedan atribuirse a la quemadura.

Resolución

La paciente reclamaba 130.394,72 euros por los daños físicos y psicológicos que aseguraba haber sufrido. Sin embargo, el órgano consultivo considera que no aportó pruebas periciales suficientes para acreditar la negligencia denunciada ni la relación causal entre la asistencia sanitaria y las secuelas.

"Tampoco la afirmación de parte de que la quemadura ha sido comprobada permite establecer ningún nexo causal con la mala praxis en la colposcopia controvertida", recoge el dictamen.

Por estos motivos, el Consejo respalda la desestimación de la reclamación. No obstante, también advierte de que la Administración superó ampliamente el plazo máximo de seis meses para resolver el expediente, una demora que considera contraria a los principios de celeridad y eficacia administrativa.