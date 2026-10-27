El Sindicato Médico acusa a la Junta de "enmascarar" las listas de espera sanitarias con un sistema de citas por buzón

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha acusado al Gobierno regional de "enmascarar" las listas de espera sanitarias con un sistema de citación por buzón que "impide conocer cuántos pacientes están pendientes de atención y cuándo serán atendidos".

El presidente del sindicato, Jorge Juan Curiel, ha asegurado que la Administración deriva a los pacientes a un buzón en lugar de asignarles una fecha para la consulta especializada o la prueba diagnóstica que necesitan.

"En ese sistema hay miles y miles de personas cuyo número y tiempo de espera se desconocen. La Administración va abriendo agendas progresivamente en lugar de organizar las citaciones con arreglo a los días de trabajo disponibles de cada facultativo, una forma de proceder que impide conocer la demora real y el volumen de pacientes pendientes", ha expresado.

Según ha denunciado, esta práctica se lleva a cabo "para que no se sepa realmente cuándo le va a tocar a la gente y cuánta gente hay apuntada".

Y ha defendido que las necesidades de atención pueden calcularse a partir de la actividad prevista de cada médico y de la demanda acumulada. Ha puesto el ejemplo de que un facultativo de Atención Primaria puede atender a entre 30 y 35 pacientes al día y que, si se conocen sus jornadas de trabajo, es posible estimar cuántas personas podrá atender.

Curiel también ha lamentado que sean los médicos quienes reciban las quejas de pacientes que llevan largos periodos esperando sin recibir una llamada. Además, ha alertado que los pacientes que no reclaman pueden permanecer en esta situación un tiempo indefinido.

Curiel ha calificado esta situación como "una vergüenza" y ha reclamado que los pacientes dispongan de información clara sobre sus citas y los tiempos de espera.

Por último, ha criticado que las carteras de servicios sanitarios siguen aumentando "sin que se incorporen los profesionales necesarios para desarrollar las nuevas prestaciones".

Huelga indefinida

Por su parte, el vicepresidente regional de CESM, Jesús Cuesta, ha anunciado que el sindicato ha convocado una huelga indefinida de médicos, facultativos y residentes del Sescam a partir del 16 de noviembre, con paros todos los lunes, miércoles y viernes durante 24 horas y sin una fecha prevista de finalización.

La decisión responde a la "falta de avances en las negociaciones, suspendidas desde junio, y a la ausencia de respuesta a las propuestas presentadas para reforzar las plantillas médicas en las cinco provincias".

El sindicato reclama un aumento de profesionales y una adecuación de las plantillas a las necesidades asistenciales reales, además de una reducción de las cargas de trabajo.

Asimismo, el sindicato ha reconocido como un avance la reactivación de la carrera profesional, acordada el 20 de abril de este año, pero considera que siguen pendientes otras demandas relevantes para el colectivo.