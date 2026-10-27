El PP tacha de "insostenibles" las listas sanitarias de Castilla-La Mancha y cifra en 99.719 los pacientes afectados

El diputado regional del PP Juan Antonio Moreno Moya ha denunciado este martes que las listas de espera de la sanidad pública de Castilla-La Mancha han alcanzado una situación "insostenible", con 99.719 pacientes pendientes de recibir atención al cierre del mes de septiembre.

En una rueda de prensa en Toledo, Moreno Moya ha señalado que la lista de espera sanitaria ha aumentado en 5.962 personas en lo que va de año, lo que supone un incremento del 6,3 %, según los datos que ha manejado el PP.

El diputado regional ha puesto especialmente el foco en la lista de espera quirúrgica, que alcanza las 41.939 personas. De ellas, ha señalado, un 17 % lleva más de seis meses esperando una operación.

Moreno Moya ha comparado esta cifra con la registrada en 2015, cuando Emiliano García-Page llegó a la Presidencia de Castilla-La Mancha, y ha afirmado que desde entonces el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica ha aumentado un 27,4 %, al pasar de unas 32.000 personas a las actuales 41.939.

El dato de septiembre sitúa la demora media de la lista quirúrgica en 123,7 días, según los datos publicados para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Esperas para un especialista

El diputado del PP también ha advertido del volumen de pacientes que permanecen a la espera de una consulta con un especialista. Según sus datos, son 54.787 personas, unas 2.000 más que al comienzo del año.

Moreno Moya ha asegurado que esta cifra "va aumentando progresivamente" y ha puesto como ejemplo la provincia de Toledo, donde, según ha afirmado, hay 34.000 personas esperando ser atendidas por la sanidad pública regional.

A esta situación ha sumado las cifras de profesionales sanitarios. El diputado 'popular' ha sostenido que Castilla-La Mancha cuenta con 4,9 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de enfermería se sitúa en 6,4 profesionales por cada 1.000 habitantes.

Falta de vacunas respiratorias

Moreno Moya también ha alertado de la supuesta falta de vacunas frente a los virus respiratorios en Castilla-La Mancha. Según ha asegurado, sanitarios de la región llevan "dos semanas" trasladando problemas de suministro.

"Los sanitarios nos dicen que no hay vacunas para todos los ciudadanos que son citados para vacunarse y entonces se tienen que marchar", ha afirmado.

El diputado del PP ha asegurado que la falta afecta a "vacunas intranasales, vacunas pediátricas" y vacunas destinadas a menores de 50 años, y ha reclamado explicaciones a la Consejería de Sanidad.

Según Moreno Moya, esta situación se produce mientras Castilla-La Mancha registra una elevada incidencia de infecciones respiratorias. Ha citado los datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) correspondientes a la semana 42, del 12 al 18 de octubre, que cifra la incidencia de infecciones respiratorias agudas en la región en torno a 600 casos por cada 100.000 habitantes.

El informe del Instituto de Salud Carlos III confirma que la semana 42 corresponde al periodo comprendido entre el 12 y el 18 de octubre, aunque advierte de que las tasas de las comunidades autónomas presentan diferencias metodológicas y no son directamente comparables entre sí.

Críticas al acuerdo PP-Vox

Por otro lado, Moreno Moya se ha pronunciado sobre los acuerdos alcanzados entre PP y Vox para concurrir conjuntamente al Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Preguntado por las críticas del PSOE, que sostiene que estos acuerdos dejan a los ciudadanos dos opciones entre "progreso o retroceso", el diputado regional del PP ha respondido: "Desde luego, progresar con Pedro Sánchez y con Page, progresamos poco".

Moreno Moya también ha calificado de "rabiosa" la reacción del "sanchismo" al acuerdo entre PP y Vox y ha considerado que demuestra, a su juicio, que ambas formaciones "van por buen camino".