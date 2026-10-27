Los médicos de Castilla-La Mancha, llamados a una huelga indefinida a partir del 16 de noviembre

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) llama a la huelga indefinida a médicos, facultativos y residentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a partir del 16 de noviembre ante la "falta de avances" en la negociación con la administración regional.

Según han informado los representantes del sindicato este martes en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, la movilización consistirá en paros de 24 horas durante los lunes, miércoles y viernes sin fecha prevista de finalización.

El vicepresidente regional de CESM-CLM, Jesús Cuesta, ha compartido en el encuentro con los medios que han tomado la determinación de iniciar estas medidas de presión ante la parálisis de la negociación, suspendida desde el mes de junio, y la "ausencia de respuesta a las propuestas presentadas para reforzar las plantillas médicas en las cinco provincias".

En este sentido, ha enfatizado que "no pedimos privilegios", sino un aumento de profesionales, adecuación de las plantillas a las necesidades asistenciales y una reducción en las cargas de trabajo.

"Reclamamos más profesionales, menos listas de espera y condiciones laborales dignas para garantizar una sanidad pública de calidad", ha señalado Cuesta, quien ha subrayado que esta falta de recursos repercute tanto en los profesionales como en "la atención que reciben los pacientes".

Reivindicaciones

Entre las principales peticiones de los facultativos, se encuentra una jornada laboral de 35 horas semanales con horas extraordinarias voluntarias y excepcionales, además de mejoras retributivas, descansos adecuados y medidas que faciliten la conciliación.

El sindicato también pide revisar la duración, la regulación y la remuneración de las guardias médicas, tanto presenciales como localizadas, para garantizar el descanso y la seguridad de los sanitarios.

Igualmente solicitan mejoras en las condiciones laborales, formativas y económicas de los médicos residentes, respeto del descanso una vez finalicen las guardias y reconocimiento profesional y retributivo de los tutores.

De su lado, el presidente del sindicato, Jorge Curiel, ha explicado que han entregado al Sescam "estudios detallados" para argumentar las necesidades de personal que tiene cada centro sanitario de la región, ya sea de atención primaria u hospital.

Curiel ha señalado que "detrás de nosotros hay personas enfermas", por lo que ha advertido el desgaste emocional que supone para los profesionales "ver que hay pacientes que no puedes atender".

Por último, el presidente del CESM-CLM se ha referido a la recuperación de la carrera profesional por parte del Sescam el pasado mes de abril, un derecho que ha estado paralizado durante 14 años.

Precisamente, Curiel ha contado que cuando reclamaron a la Consejería de Sanidad el retomar los contactos, les contestaron que no podían acceder a sus demandas porque "no había más dinero" ante el importante esfuerzo económico que ha supuesto la revitalización de este derecho.