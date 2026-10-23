El doctor Crespo explica los dos únicos supuestos por los que debes ir a urgencias del hospital: "Te doy la lista definitiva"

El doctor Fernando Crespo, médico residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en Talavera de la Reina, tiene un mensaje para quienes se encuentran mal de repente y no saben a dónde acudir: las urgencias hospitalarias deben reservarse para los casos que entrañan un riesgo vital inmediato o requieren tecnología compleja.

"Guarda este vídeo porque hoy te doy la lista definitiva para no equivocarte", anuncia al comienzo de la grabación publicada en Instagram por el Colegio de Médicos de Toledo, que busca ayudar a la población a distinguir entre las urgencias que pueden resolverse en el centro de salud y aquellas que necesitan atención hospitalaria.

En el primer grupo, Crespo incluye los problemas agudos que provocan dolor o preocupación, pero no comprometen la vida.

Entre ellos cita los picos de fiebre alta que no bajan con paracetamol, las gastroenteritis con vómitos o diarrea, los esguinces, los cortes que necesitan puntos, las quemaduras leves y los dolores agudos de oído, muelas o espalda.

La lista cambia cuando aparecen síntomas que pueden alertar de una situación grave. El médico señala tres ejemplos claros: un dolor opresivo en el pecho que se extiende hacia el brazo o el cuello, la dificultad para respirar y la pérdida repentina de fuerza o de habla. También incluye los accidentes graves.

Ante una situación dudosa, Crespo recomienda consultar en el centro de salud y recuerda que, si se trata de una emergencia, hay que llamar al 112. "Así sabrás exactamente a dónde acudir", explica.

El médico defiende además el papel de la atención primaria para resolver los problemas más habituales. "En tu centro de salud resolvemos el 80 % de las urgencias del día a día, cerca de tu casa", afirma.

Saturación de las urgencias

La recomendación de los profesionales sanitarios llega en un contexto en el que numerosos pacientes recurren a las urgencias hospitalarias también por las dificultades para conseguir una cita con su médico de cabecera o acceder a determinadas pruebas diagnósticas.

Las demoras, que en algunos casos se prolongan durante meses, alimentan la percepción de que el hospital es la vía más rápida para recibir atención.

Sin embargo, las urgencias hospitalarias están diseñadas para atender primero a quienes presentan los cuadros clínicos más graves, no necesariamente a quienes llegan antes. Por eso, el orden de llegada no determina el orden de atención.

Antes de ser atendidos, los pacientes pasan por un proceso de triaje en el que el personal sanitario evalúa la gravedad de sus síntomas y establece la prioridad asistencial. Una persona que llega después puede ser atendida antes si su situación requiere una intervención más urgente.

Este sistema busca que los casos con riesgo vital o que pueden agravarse rápidamente reciban atención prioritaria y que los recursos hospitalarios estén disponibles para las situaciones que realmente los necesitan.